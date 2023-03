Offerte Corsair: sconti super su tastiere, mouse, cuffie gaming e taglio di prezzo di 200 sul bellissimo monitor Xeneon Flex 45''

Corsair ha lanciato sul suo sito ufficiale una serie di promozioni e di bundle in sconto, a cui tutti i giocatori dovrebbero dare un'occhiata. Si trovano, infatti, veri e propri affari, se siete interessati all'acquisto di una tastiera, un mouse o delle cuffie gaming. Inoltre, il bellissimo, e nuovissimo, monitor Xeneon Flex 45'', inoltre, viene offerto ora con uno sconto di 200 euro!

L'offerta a nostro avviso più interessante è quella relativa a questo splendido bundle rivolto ai giocatori. Include la Tastiera gaming opto-meccanica K60 PRO TKL RGB senza tastierino numerico con Switch CORSAIR OPX, le cuffie gaming con microfono premium e audio posizionale HS80 RGB WIRELESS e il mouse ultra-leggero SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, considerato come uno dei migliori dai giocatori più impegnati. Il bundle, che normalmente costa 419,97€, comprende tutto il necessario per dotare la propria postazione di gioco delle migliori soluzioni per massimizzare le performance e il comfort durante il gioco.

Qualora vi interessasse la sola tastiera, il migliore affare che si può fare adesso sfruttando questi sconti è relativo alla CORSAIR K55 RGB PRO, un punto di riferimento per quanto riguarda le tastiere gaming a membrana, dotata anche di accattivante illuminazione RGB personalizzabile. Ora costa veramente molto poco!

Per quanto riguarda i mouse, occhi puntati su Corsair M65 RGB Ultra Wireless, controparte senza fili dell'apprezzato mouse gaming con l'iconico design in alluminio. Per questa versione wireless, Corsair ha aggiornato il sensore, passando al Marksman da 26.000 DPI, personalizzabile con intervalli di un singolo DPI. Inoltre, i pulsanti primari con tecnologia Corsair Quickstrike, sono progettati con un sistema di carico a molla che va a ridurre a zero la distanza tra gli switch Omron ed i pulsanti stessi.

Il mouse si avvale di tecnologia Slipstream a 2.000 Hz per la gestione delle comunicazioni in modalità wireless (ma si può connettere anche in Bluetooth, con latenze in ogni caso inferiori a 1 ms), mentre la versione originale equipaggiava la tecnologia di hyper-processing a 8.000 Hz Corsair Axon.

Entrambi i modelli sono ben riconoscibili dai veterani del PC gaming grazie al loro iconico design in alluminio di alta qualità ed alla forma distintiva, creata per ottimizzare le impugnature claw o finger. Inoltre, il versatile sistema regolabile di gestione dei pesi ti offre il vantaggio di poter adeguare con precisione il peso ottimale entro un intervallo di 18 grammi.

E poi c'è il bellissimo Xeneon Flex 45'', recentemente introdotto sul mercato da Corsair. Si tratta di un monitor OLED da 45 pollici con risoluzione 3440x1440 pixel in formato 21:9. Realizzato in collaborazione con LG Display (LG W-OLED), questo nuovo monitor si differenzia dagli altri perché consente agli utenti di regolare manualmente la curvatura del pannello. È possibile sfruttarlo a schermo piatto oppure portarlo a una curvatura di 800R per un'esperienza più immersiva specie in gaming.

Il pannello LG con pixel auto illuminanti garantisce un picco di luminosità di 1000 nit e un rapporto di contrasto di 1.350.000:1. Tempi di risposta GtG di 0,03 ms, tempi di attivazione/disattivazione pixel di 0,01 ms e un refresh rate fino a 240 Hz completano un comparto tecnico di assoluta rilevanza a cui si aggiunge la compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Il rivestimento anti-riflesso limita bagliori e riflessi, mentre la tecnologia Low Blue Light sviluppata da LG Display riduce l'affaticamento degli occhi nelle sessioni d'uso prolungate. "Per la protezione del display", dichiara Corsair, "Xeneon Flex OLED vanta un sofisticato sistema di prevenzione del burn-in, eseguito sia durante l'accensione che lo spegnimento del monitor, in modo da offrire immagini perfette anche dopo un impiego prolungato dell'interfaccia o del sistema operativo, il tutto coperto da una garanzia di tre anni Zero Burn in e Zero Dead Pixel".