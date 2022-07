Monitor Samsung Odyssey G3: ottime occasioni per i videogiocatori, si parte da 24 pollici 144Hz a 179!

Occhio ai due monitor Samsung Odyssey G3, con specifiche per i giocatori: normalmente costano circa 90 euro in più . Qui nelle versioni da 24 e da 27 pollici.

Parliamo di pannelli VA a risoluzione 1920x1080 (Full HD) con refresh rate di 144 Hz, ideali per i giochi di tipo eSport più frenetici. Il tempo di risposta è di 1 ms, mentre non manca il supporto a FreeSync Premium. Per quanto riguarda le porte a disposizione, troviamo 1 HDMI, 1 Display Port, insieme all'Ingresso Audio. Le modalità di visualizzazione presenti sono Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode.

I monitor sfoggiano un design ergonomico, ma non disturbante, e senza bordi, adattandosi quindi bene anche alle configurazioni multi-monitor. Offrono il meglio del potenziale dei pannelli su cui sono basati.

Oggi in offerta su Amazon c'è anche il monitor LG 34GN850 UltraGear: caratteristiche super per il gaming, curvo e con aspect ratio da 21:9. Ora quasi 350 euro di sconto .

In questo caso si tratta di un QuadHD UltraWide (3440x1440 pixel) Curvo con diagonale di 43 pollici e pannello di tipo NanoIPS. Il tempo di risposta è 1ms e non manca il supporto ad HDR 400. Si tratta di un monitor G-Sync Compatible con supporto ad AMD FreeSync Premium e refresh rate di 160Hz. Le connessioni disponibili sono 2x HMDI, 1x Display Port 1.4, 3x USB 3.0, Uscita Audio (Jack), mentre non mancano l'attacco VESA e la possibilità di regolare il monitor in altezza.

Questo monitor è ottimo per il gaming, ma anche per la produttività, soprattutto per il multitasking, lo Split Screen e la Reader Mode. Inoltre, copre il 98% della gamma colori DCI-P3.