Meta Quest 3S: realtà mista e VR in alta definizione, ora in offerta e con prova gratuita di Horizon+

Meta Quest 3S offre un'esperienza completa in realtà mista e virtuale con prestazioni grafiche migliorate, design wireless e interazione naturale grazie ai controller Touch Plus. Va al minimo storico su Amazon, e sono inclusi tre mesi di accesso a Meta Horizon+, per iniziare subito con un catalogo di giochi e contenuti immersivi

Meta Quest 3S unisce potenza grafica, versatilità e accesso istantaneo a contenuti di realtà mista e virtuale in un visore stand-alone completamente wireless. Pensato per trasformare l’ambiente fisico in un'estensione del mondo digitale, questo dispositivo consente di inserire oggetti interattivi nello spazio reale, oppure passare alla VR completa per un'immersione totale. Mai prima d'ora aveva avuto un prezzo così basso, 299€ .

Grazie alla piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2, il salto rispetto alla generazione precedente è netto: le performance grafiche raddoppiano quelle di Quest 2, e permettono di gestire giochi e applicazioni complesse con maggiore fluidità e una definizione più elevata. I dettagli risultano nitidi, anche nelle sequenze rapide o visivamente dense.

La visione dei contenuti non si limita ai videogiochi. Meta Quest 3S può trasformare qualsiasi stanza in una sala cinema, con uno schermo virtuale dalle dimensioni generose e colori vividi. Il supporto a cuffie via USB-C e, con adattatore (non incluso), anche a jack da 3,5 mm, consente una fruizione audio più personale.

Il design leggero e privo di cavi lascia spazio a movimenti naturali, e lo rende adatto anche all'uso in sessioni di allenamento o in giochi AR che sfruttano il proprio salotto come ambiente interattivo. Il tracking delle mani è preciso, ma chi cerca un controllo più diretto può usare i controller Touch Plus inclusi, progettati per offrire feedback realistici e precisione nei movimenti.

Meta ha integrato il multitasking: è possibile aprire più app contemporaneamente per navigare, guardare video e interagire sui social senza perdere la consapevolezza dello spazio fisico. Un vantaggio anche per chi intende usare il visore per lavoro o produttività personale.

La funzione di condivisione su TV permette di mostrare in tempo reale ciò che si vede nel visore, utile durante sessioni in compagnia o per coinvolgere amici e famiglia. Sono presenti strumenti di gestione utenti e parental control, con la possibilità di personalizzare l’esperienza per ciascun membro della casa, inclusi minori a partire dai 10 anni.

Nell'acquisto è inclusa una prova gratuita di tre mesi di Meta Horizon+, l'abbonamento che dà accesso a una libreria in continuo aggiornamento di giochi e contenuti immersivi.

Per chi cerca invece il massimo in termini di prestazioni, il Meta Quest 3 resta la scelta premium. Con risoluzione 4K per occhio, lenti pancake e una potenza di calcolo superiore del 100% rispetto al Quest 2, rappresenta lo standard attuale per la VR ad alte prestazioni.

Ma a 299 euro, Meta Quest 3S diventa oggi la porta d’ingresso ideale alla realtà virtuale, perfetta per curiosi, appassionati e nuovi utenti in cerca di un’esperienza coinvolgente senza investimenti importanti.