Mad Catz F.R.E.Q. 2: cuffie per giocatori con suono potente e posizionalmente valido

F.R.E.Q. 2 sono delle cuffie per giocatori realizzate da Mad Catz, uno dei brand più apprezzati nel mondo gaming. Questo headset garantisce audio di gioco di livello professionale erogato attraverso driver al neodimio con dimensione di 40 mm ottimizzati per il gaming. Si tratta di cuffie robuste, realizzate con materiali premium per garantire il comfort, anche per le lunghe sessioni di gioco.

Il microfono omnidirezionale, secondo i nostri test, si è rivelato di buona qualità, capace di garantire una qualità vocale cristallina, il che è ideale per le comunicazioni in-game con i compagni di team. Il microfono può essere facilmente inserito all'interno del padiglione sinistro, quando non viene usato, mentre il box di controllo sul cavo è facilmente raggiungibile e immediato nell'uso. Le cuffie si connettono tramite il jack da 3,5 millimetri e garantiscono una compatibilità di tipo plug-and-play per tutte le piattaforme.

Il suono garantito da queste cuffie, sebbene non raggiunga la qualità massima riscontrabile con i prodotti di questa categoria, è sufficientemente potente e posizionalmente valido, il che si sposa molto bene con l'esigenza dei giocatori di percepire la posizione degli avversari e degli altri oggetti di gioco nel contesto del gaming competitivo.

Inoltre, le cuffie sono molto confortevoli con il doppio cinturino in metallo nella parte superiore e l'archetto di sospensione che ben si adatta a prescindere dalla conformazione della testa. Ma sono soprattutto i cuscinetti auricolari in schiuma di poliuretano che si rivelano sufficientemente morbidi per gli usi più prolungati, oltre che capaci di adattarsi alla forma delle orecchie.

Mad Catz F.R.E.Q. 2 sono delle cuffie oneste, sia nelle performance che nel prezzo. La qualità del suono non è probabilmente la migliore della categoria, ma i materiali sono buoni e il comfort sufficiente anche per le sessioni di gioco prolungate. Sono semplici e la qualità delle conversazioni garantita dal microfono di buon livello.