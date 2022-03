Trust GXT 391 Thian: leggere, wireless, multipiattaforma e a buon prezzo

Le Trust GXT 391 Thian sono delle cuffie indirizzate principalmente ai giocatori e allo smart working, in quanto offrono un microfono di qualità e una connessione stabile e priva di latenze. Pur funzionando attraverso lo standard Wi-Fi, infatti, non si avverte nessun tipo di deterioramento dell'esperienza di gioco, con una qualità dell'audio che rimane pressoché invariata tra modalità connessa e modalità wireless. Inoltre, vengono vendute a un prezzo decisamente competitivo, di 69,99 euro, inusuale per delle cuffie wireless.

Trust GXT 391 Thian: un buon prezzo per delle cuffie wireless

Parliamo di cuffie che si adattano a tutte le principali piattaforme di gioco, alle console PlayStation oltre ceh al PC. Peculiarità di queste cuffie è, inoltre, l'impiego di materiali sostenibili e di qualità, riconoscibili grazie all'etichetta Clevergreen di Trust. L'85% della plastica utilizzata per produrre queste cuffie è riciclata, corrispondendo ai criteri di economia circolare. Inoltre, robusti padiglioni auricolari in similpelle con strato superiore in rete rendono le cuffie piacevoli al tocco, comode da indossare e compatte nelle dimensioni.

Anche il packaging è sostenibile, perché completamente in cartone realizzato con fibre di legno riciclate e certificato FSC, senza elementi in plastica o schiuma. Anche le dimensioni del pack sono state ottimizzate per permettere alle aziende di trasporto di poter spostare più merce per singolo viaggio limitando così le emissioni di CO2.

Sebbene sia disponibile il collegamento wireless, le cuffie si possono utilizzare anche con il cavo con jack da 3,5 millimetri incluso nella confezione. Il cavo ha una lunghezza superiore a un metro, il che lo rende utilizzabile senza fastidi in quasi ogni condizione. Ma è la modalità wireless la più interessante, alimentata da una batteria ricaricabile integrata che garantisce fino a 13 ore di autonomia, mentre il dongle USB che opera sulla rete con banda da 5,8 GHz offre una connessione ultraveloce.

Sul padiglione sinistro delle cuffie Thian si trovano i controlli per regolare il volume e per attivare o disattivare il microfono, mentre il pulsante di accensione permette di accendere o spegnere le cuffie quando sono in modalità wireless. C'è anche un pulsante sul dongle per poter interrompere la connessione.

Le cuffie sono pratiche da maneggiare e facilmente trasportabili, come pratico è anche il microfono pieghevole a scomparsa, ruotabile e dotato di filtro pop. Il peso di circa 200 grammi consente di trasportare facilmente le cuffie e riduce l'affaticamento nell'indossarle anche per lunghi periodi.

Si basano su driver dinamici al neodimio con un diametro di 40 mm, che permette loro di offrire un suono potente, convincente soprattutto per i bassi, il che è particolarmente adatto soprattutto con i giochi. Buono anche l'audio posizionale, mentre il microfono è di qualità sufficiente per garantire conversazioni con audio pulito.

Le cuffie possono essere utilizzate su piattaforme differenti, PC oltre che PS4 e PS5. Con le cuffie Thian, inoltre, si assiste anche al debutto ufficiale del nuovo logo sul prodotto e sulla confezione. Le cuffie GXT 391 THIAN sono adesso disponibili in Italia al prezzo di 69,99 euro.