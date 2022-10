Logitech G: le migliori offerte del Prime Day per i giocatori su cuffie, tastiere, mouse gaming, volanti e molto altro

È partito il Prime Day autunnale, con tantissime offerte interessanti su quasi tutto il panorama tecnologico e delle periferiche. Ricordiamo che, per poter sfruttare le offerte, bisogna sottoscrivere l'abbonamento Amazon Prime.

Qui elenchiamo le offerte di Logitech destinate al mondo dei giocatori. Il brand si conferma come uno dei più apprezzati dai gamer: ecco tutti gli sconti più interessanti su cuffie, tastiere, mouse gaming, volanti e altro ancora.

Molto interessanti questi sconti sulle cuffie: si va dalle soluzioni top di gamma Logitech G PRO X per le migliori prestazioni alle più economiche Logitech G335, comunque decisamente accattivanti esteticamente.

Grande scelta anche per i mouse, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare, soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition, che fa parte di una famiglia di mouse di lunga tradizione in casa Logitech, e Logitech G PRO. Se invece siete alla ricerca di un mouse molto leggero, Logitech G203 LIGHTSYNC è la soluzione ideale per voi, ancora una volta disponibile in colori molto accattivanti.

Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

Ecco gli sconti per quanto riguarda le tastiere, tutte meccaniche. Si va dalle soluzioni con cavo alle wireless, e non mancano le configurazioni TKL senza tastierino numerico per ridurre lo spazio occupato sulla scrivania. Da verificare anche lo sconto sull'iconica, e richiestissima, Logitech G910 Orion Spectrum.

Chiudiamo la rassegna con il "sempreverde" Logitech G920, ideale per tutti i giochi di guida su PC e le console Xbox: senza spendere troppo è una soluzione affidabile e dalla durata garantita.