LG svela la linea UltraGear GX9, nuovi display OLED curvi con funzionalità avanzate

LG presenta al CES 2025 una nuova linea di monitor gaming che promette di innalzare l'asticella in termini di immersività e personalizzazione. La gamma UltraGear GX9, che include i modelli 45GX990A, 45GX950A e 39GX90SA, unisce alta qualità d'immagine a funzionalità avanzate pensate per gli appassionati più esigenti.

Il 45GX990A, il modello di punta, viene definito come il primo monitor OLED pieghevole con risoluzione 5K2K (5120 x 2160 pixel). Questo display da 45 pollici si adatta alle esigenze degli utenti con una curvatura regolabile in pochi secondi da piatta a 900R. Il tempo di risposta di soli 0,03 ms assicura prestazioni superiori, mentre la funzionalità Dual-Mode di seconda generazione permette di scegliere tra otto diverse configurazioni di risoluzione e refresh rate.

Non solo il 45GX990A, anche il modello 45GX950A è dotato di un display OLED curvo da 45 pollici, con un rapporto d'aspetto 21:9 che favorisce un'immersività ancora maggiore rispetto ai tradizionali schermi 16:9. Grazie a una risoluzione 5K2K, il 45GX950A offre immagini estremamente nitide, colori vibranti e un ottimo rapporto di contrasto, con una cornice sottilissima che esalta la visione. Supportando le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, questo monitor riduce il fenomeno dello screen tearing per garantire una performance di gioco impeccabile.

Per chi cerca un'esperienza gaming ancora più versatile, il modello 39GX90SA propone un design all-in-one con sistema operativo webOS, che consente di trasformare il monitor in un centro di intrattenimento senza necessità di un PC. Il display curvo da 39 pollici, sempre con risoluzione 5K2K e rapporto 21:9, è ideale anche per lo streaming di contenuti HDR.

Con i nuovi annunci la linea LG UltraGear ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti e di spingersi oltre le tradizionali soluzioni sul mercato. Con premi prestigiosi come il ‘Best of Innovation’ al CES 2025, LG dimostra di essere all’avanguardia nella creazione di tecnologie che migliorano l'esperienza di gioco.