I giocatori guardino qui! Oggi ci sono in offerta 3 mouse gaming Logitech con caratteristiche speciali e prezzi bassi

Ecco alcune ottime offerte per quanto riguarda i sempre apprezzati mouse gaming Logitech. In particolare, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED sta velocemente diventando il punto di riferimento per i giocatori che vogliono passare alla connessione wireless, in quanto non ci sono differenze prestazionali sensibili rispetto alla connessione con cavo. Interessante anche Logitech G305 LIGHTSPEED a questo prezzo perché leggerissimo, compatto e molto agile.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è progettato per il gaming competitivo, con un peso ultra-leggero di circa 60g, un sensore HERO 2 con 44.000 DPI all'avanguardia per il settore e tecnologia LIGHTSPEED migliorata per una connessione più reattiva. Inoltre, utilizza switch ibridi LIGHTFORCE per una maggiore durata e precisione. Il design è minimalista e privo di fori, con piedini in PTFE senza additivi per garantire uno scorrimento fluido e un'esperienza di gioco senza attrito.

Il G305 LIGHTSPEED, invece, è un'opzione più accessibile e versatile, pensata per chi cerca un buon bilanciamento tra prestazioni e prezzo. Ha un sensore HERO da 12.000 DPI, un peso di circa 99g e utilizza una batteria AA anziché una batteria ricaricabile, offrendo fino a 250 ore di autonomia. Pur avendo la tecnologia wireless LIGHTSPEED, ha una latenza leggermente superiore rispetto al PRO X SUPERLIGHT 2. Il design è più compatto e simmetrico, adatto a diverse impugnature, il che lo rende una scelta solida per chi vuole un mouse da gaming senza fili affidabile e ultraleggero senza spendere troppo.

Attenzione anche a Logitech G502 X PLUS, un mouse gaming wireless che unisce design iconico e tecnologie all'avanguardia. Riprendendo il popolare modello G502, è stato rinnovato con switch ibridi LIGHTFORCE. La connettività LIGHTSPEED garantisce una risposta ultra-rapida e affidabile, mentre il sensore HERO 25K assicura la precisione necessaria. Con l'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile e una rotella di scorrimento a doppia modalità, il mouse offre una straordinaria esperienza di gioco. Inoltre, è compatibile con POWERPLAY per la ricarica wireless.