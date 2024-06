ASUS ROG: nuovi mouse e cuffie da gioco al Computex 2024

Allo stand Asus ROG al Computex Taipei 2024 abbiamo incontrato un mouse gaming piuttosto particolare, ROG Harpe Ace Extreme: oltre ai normali piedini standard, nella confezione troviamo anche dei piedini Gorilla Glass 3 per una miglior scorrevolezza del mouse.

Novità anche per quanto riguarda le cuffie, con le nuove ROG Delta II con driver da 50mm placcati in titanio e una capsula microfonica da 10mm. Collegamenti via cavo, Bluetooth e WiFi e la capacità di gestire due flussi audio contemporaneamente.

Tutti i dettagli nel video, direttamente dal Computex Taipei 2024!