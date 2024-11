Asetek SimSports, alcuni volanti e accessori arriveranno su Xbox: annunciata la partnership

Attraverso la collaborazione fra Asetek SimSports e Designed for Xbox, gli appassionati di simulazioni automobilistiche potranno godere del supporto ufficiale per la console di Microsoft di alcuni dei prodotti più apprezzati della categoria.

Asetek SimSports ha annunciato una collaborazione importante con Xbox, diventando parte del programma Designed for Xbox. La novità segna il debutto dell'azienda danese nel mercato delle console di gioco, quindi alcuni prodotti di Asetek, noti per le loro qualità e prestazioni, saranno compatibili con le console Xbox Series X|S e Xbox One.

La partnership riguarderà non solo i prodotti che debutteranno a partire dalla seconda metà del 2025, ma anche alcuni volanti, basi e pedaliere già esistenti. Gli utenti di Xbox potranno così accedere alle tecnologie dell'azienda per il sim racing, fino ad ora riservate ai giocatori PC. André Eriksen, CEO di Asetek, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l'importanza di rendere la migliore esperienza di gara accessibile a un pubblico più ampio.

Asetek SimRacing annuncia l'ingresso nel mercato console

La partnership con Xbox rappresenta "una pietra miliare per Asetek SimSports", ha dichiarato il CEO, che ha continuato così:

"Quando ho lanciato Asetek SimSports, poco più di due anni fa, la mia missione era quella di fornire l'esperienza di gara più autentica a quante più persone possibile. Rendere i nostri prodotti compatibili con le console attraverso la collaborazione con Designed for Xbox è un enorme passo avanti verso la realizzazione di questa ambizione".

La compatibilità dei prodotti nel mondo console amplia il mercato potenziale di Asetek SimRacing: Asetek è stata fondata nel 2000 e ha rapidamente guadagnato notorietà per le sue soluzioni nel raffreddamento a liquido per PC. Negli ultimi anni, il produttore ha ampliato la propria offerta includendo soluzioni specifiche per il sim racing, rispondendo così alla domanda degli appassionati proprio nel momento in cui è cresciuto l'interesse per il mercato.