La rassegna delle offerte del giorno Amazon prende oggi il via con una selezione di schede micro SD Samsung EVO Plus. Si tratta di una offerta convenientissima: sono tutte proposte a ben oltre la metà del prezzo (addirittura oltre il 60% di sconto!), e tutte fornite con adattatore per poter essere usate anche in normali slot SD: è il momento giusto per fare scorta! Come sempre il consiglio è di acquistare più schede di piccolo taglio, per esempio quella da 32GB ad appena 9,99 Euro, invece che una sola molto capiente: soprattutto se siete fotografi per evitare di perdere tutto il vostro lavoro per il malfunzionamento/rottura/smarrimento di una scheda. E affrettatevi: nel corso dei prossimi mesi il prezzo delle memorie NAND è previsto essere abbastanza instabile...

Ottime offerte anche per cuffie e auricolari Sennheiser: le cuffie HD 660S sono proposte al 22% di sconto, per un risparmio di 110 euro. Si tratta di ottime cuffie per gli appassionati esigenti: dinamiche, di tipo aperto, con un'impedenza di 150Ohm che le rende abbastanza facilmente pilotabili da qualsiasi dispositivo e con una risposta in frequenza di 10-41000 Hz. Troviamo poi gli auricolari Sennheiser IE 80 S sono offerti in sconto al 43%! Ad 199 Euro (con un risparmio di 150 euro!) è possibile acquistare un paio di auricolari in-ear capaci di soddisfare le esigenze degli ascoltatori esigenti che vogliono ascoltare musica in mobilità. Risposta in frequenza di 10-22000 Hz

Metà prezzo anche per Suunto Ambit3 Run HR, sportwatch specializzato per gli appassionati runner. 50% di sconto per un risparmio di 149 euro, per un orologio (comprensivo di fascia cardio!) che integra GPS, misurazione della frequenza cardiaca, cadenza di corsa, velocità, andatura e altitudine del percorso. L'autonomia è fino a 15 ore con precisione GPS a 5 secondi, nel caso in cui la precisione sia regolata a 1 minuto, l'autonomia aumenta fino a 100 ore.

Qui lo sconto è del 30%, ma il risparmio di 150 euro e il prezzo finale di 349 euro ne fanno un'offerta irripetibile! Già perché per questo prezzo di può acquistare un televisore 40 pollici 4K come lo Sharp Aquos LC-40UI7352E, provvisto di sistema audio Harman Kardon. Se dovete cambiare televisore, questa può essere una scelta davvero interessante!

Grazie allo sconto del 29% si risparmiano 226 Euro sulla macchina fotografica Canon EOS M3, in kit con l'obiettivo EF-M 18-55 mm STM. Si tratta di una fotocamera mirrorless, piccola e molto versatile, dotata di schermo ribaltabile e flash a comparsa: ideale per tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia con maggior controllo e creatività rispetto ad una macchina fotografica compatta.

Uno sconto del 51% e un risparmio di 42 euro sembrano ragioni del tutto sufficienti per acquistare un mouse Logitech MX Anywhere 2: il risparmio è maggiore del suo costo! Si tratta di un mouse portatile, compatibile con Windows e macOS e con tecnologia Bluetooth: se viaggiate o lavorate in mobilità è sicuramente un ausilio molto valido.