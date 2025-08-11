Il CEO di Intel in visita alla Casa Bianca: faccia a faccia con Donald Trump

Come sappiamo Intel si trova da qualche giorno al centro di una bufera politica abbastanza inedita: Lip-Bu Tan, CEO dellazienda leader nei semiconduttori, è atteso oggi alla Casa Bianca per un faccia a faccia cruciale con il presidente Donald Trump dopo che il presidente ha chiesto pubblicamente la sua rimozione immediata, definendolo altamente conflittuale per i suoi numerosi legami con il mondo industriale e militare cinese.

Secondo quanto indicano le fonti del Wall Street Journal, il CEO di Intel proverà a sfruttare lincontro cercando di convincere Trump sulla sua dedizione agli interessi statunitensi, presentando la solidità produttiva di Intel come pilastro della sicurezza nazionale e proponendo una più stretta collaborazione tra lazienda e il governo USA.

Al centro delle accuse vi sono gli investimenti multimilionari che Tan, attraverso il suo ruolo da venture capitalist, ha effettuato in centinaia di aziende cinesi, alcune delle quali collegate alle forze armate di Pechino. Tan, incassando il sostegno del consiglio di amministrazione di Intel, aveva risposto con una lettera pubblica affermando di aver sempre operato seguendo elevati standard etici e legali.

Il caso si è aggravato dopo la condanna che ha coinvolto Cadence Design Systems, società guidata da Tan dal 2008 al 2021: Cadence ha ammesso le proprie responsabilità e accettato di pagare una multa superiore ai 140 milioni di dollari per aver esportato tecnologia sensibile a soggetti cinesi, tra cui ununiversità nota per le simulazioni nucleari.

In una fase in cui Intel è impegnata nella ristrutturazione più importante della sua storia, la pressione politica e mediatica è alle stelle: la richiesta esplicita di dimissioni da parte di un presidente in carica rappresenta un precedente rarissimo nella storia aziendale statunitense e ha già avuto ripercussioni sul titolo Intel, con oscillazioni significative dei titoli in borsa.

Il braccio di ferro tra il Presidente e il CEO di Intel apre scenari imprevedibili per il futuro della società e per tutto il comparto tecnologico americano, sempre più strategico e conteso nella sfida globale con Pechino.