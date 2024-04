Speciale Apple Watch in offerta: si parte da poco più di 200 euro per il Watch SE ma occhio anche ai Series 9

Ecco un ribasso notevole a proposito di questo bellissimo Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm, che normalmente costa 609€ . Fra le novità più interessanti, Apple Watch Series 9 ha un innovativo sensore che rileva la temperatura corporea mentre si dorme, mentre con il nuovo gesto doppio tap, gli utenti possono controllare in tutta facilità Apple Watch Series 9 con una sola mano, senza neanche toccare il display.

Da non perdere neanche questo modello in colore Rosso , molto simile a quello precedenze, se non per la presenza del Cinturino Sport. Il cinturino Sport è robusto e sorprendentemente morbido. È realizzato in fluoroelastomero, uno speciale materiale ad alte prestazioni, liscio e piacevole a contatto con la pelle. L’innovativo sistema pin-and-tuck, inoltre, gli permette di adattarsi perfettamente al polso.

Occhio anche ai modelli di Apple Watch SE di seconda generazione, modello 2023 in offerta, che costano poco pur offrendo quasi tutte le caratteristiche dei fratelli di prima fascia. Il modello ora più interessante? Quello con supporto Cellular, che gli permette di collegarsi a internet anche in assenza dell'iPhone. Il suo prezzo, infatti, oggi si è ribassato di molto.

Ecco una bella occasione su Amazon. Si risparmiano un po' di soldi sull'apprezzato (e vendutissimo) Apple Watch SE di seconda generazione. Stanno finendo in fretta, ma attualmente si possono fare affari sui modelli con cassa da 44 mm nei colori argento e mezzanotte, disponibili con due diversi tipi di cinturino, Sport e Sport Loop.

Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10 l'utente ha più informazioni a colpo d’occhio. E con funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i tuoi workout, Apple Watch SE dà tutto quello che serve, a un prezzo di ingresso per il mondo Apple Watch decisamente interessante!

Tra le altre cose Apple Watch SE permette di pagare rapidamente con Apple Pay e aiuta a ritrovare in un attimo i propri dispositivi grazie alla funzione dedicata. Garantisce, inoltre, resistenza all’acqua fino a 50 metri. Ha cassa in tre colori e retro della cassa in tinta, creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale. Non mancano cinturini in tanti stili, materiali e colori tra cui scegliere, e quadranti completamente personalizzabili: si può cambiare l’aspetto del tuo orologio a seconda del momento o dell’umore.

E poi l’app Allenamento segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che danno più informazioni sulle performance. E acquistando questi Apple Watch si hanno 3 mesi gratis di Apple Fitness+.