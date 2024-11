MacBook Air 2022 con Chip M2 scende a meno di 900 euro: non c'è occasione migliore per entrare nel mondo MacBook

Ecco la selezione di diversi Apple MacBook Air in promozione, modelli 2022! Sono veramente occasioni di risparmio molto interessanti, che possono essere confrontate direttamente con i prezzi ufficiali Apple

In collaborazione con Amazon

Ecco un prezzo decisamente interessante per MacBook Air 2022 con Chip M2. Amazon sta rispondendo a delle promozioni ora in corso su Unieuro, e questo rende possibile - finalmente! - entrare nel mondo MacBook senza svenarsi. Questo modello, infatti, snon si era mai visto a 899€ , il che rende questa offerta un caso più unico che raro.

Una delle caratteristiche più apprezzate del MacBook Air è la sua straordinaria autonomia. Con una singola carica, può arrivare fino a 18 ore di utilizzo ininterrotto, il che consente di lasciare l'alimentatore a casa senza preoccupazioni.

Inoltre, il display Liquid Retina offre una qualità di immagine mozzafiato, con un miliardo di colori che possono essere visualizzati. E per un'esperienza multimediale completa, il MacBook Air vanta una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale.

Infine, il chip M2 non solo garantisce prestazioni eccezionali, ma anche un'efficienza senza pari per le app più usate come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud o qualsiasi altro software professionale.