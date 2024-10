Gli iPad in offerta sono tutti qui: da 349, ma occhio anche ai potentissimi 13 pollici con chip M4!

Con una serie di caratteristiche avanzate, gli iPad Pro sono pensati per offrire un'esperienza utente senza precedenti. Combinano eleganza e potenza in un design sottile e leggero

Acquistare un Apple iPad può essere una scelta intelligente per diverse ragioni. Anzitutto, l’iPad offre un equilibrio ottimale tra qualità e prestazioni. Anche nelle sue versioni più economiche, garantisce un'esperienza utente fluida grazie a un hardware efficiente e un software ben ottimizzato. Un altro aspetto da considerare è l'ecosistema Apple, che consente una perfetta integrazione tra dispositivi. Per chi possiede già un iPhone o un Mac, l'iPad rappresenta un'estensione naturale in termini di continuità d'uso e sincronizzazione dei dati.

Oggi, in particolare, bisogna guardare i bellissimi iPad Pro da 11 e da 13 pollici, che normalmente costano rispettivamente 1.219€ e 1.569€ . La CPU nel chip M4 presente in questi iPad può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza. Inoltre, il display Ultra Retina XDR dispone di tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3. A queste caratteristiche si aggiungono fotocamere evolute, Wi Fi 6E ultrarapido, un connettore USB-C e le potenti funzioni di iPadOS per fare di tutto. In più è compatibile con la nuova Apple Pencil Pro.

iPad Pro ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente. E lo scanner LiDAR crea una mappa di profondità dello spazio, rendendo possibili esperienze AR più coinvolgenti.

Apple iPad 2022 a 349€

Con un prezzo di soli 349 euro questo interessante Apple 2022 iPad 10,9" è da non perdere per gli appassionati del mondo Apple, perché consente di entrare in questa dimensione senza spendere molto, usufruendo di specifiche all'avanguardia come il display Liquid Retina da 10,9" con True Tone e chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core. L'offerta riguarda i colori rosa e giallo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico di questi iPad, troviamo fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica. Gli utenti del mondo Apple saranno felici di sapere che il dispositivo è anche dotato di Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay, mentre non manca il connettore USB-C per ricarica e accessori.