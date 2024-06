Apple annuncia visionOS 2 e la disponibilità di Vision Pro in nuovi paesi (ma non in Italia)

In Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore sarà possibile effettuare i preordini di Apple Vision Pro dal 13 giugno, mentre i clienti di Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito potranno preordinare il dispositivo dal 28 giugno. Lo ha appena annunciato Apple durante la WWDC 2024 appena trasmessa in diretta da Cupertino.

Apple Vision Pro, alimentato dal sistema operativo visionOS, combina contenuti digitali con il mondo fisico, offrendo esperienze spaziali che puntano a trasformare il modo in cui le persone lavorano, collaborano, si connettono, rivivono ricordi e si intrattengono. Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato nel corso dell'evento che "L'entusiasmo per Apple Vision Pro è stato straordinario e siamo entusiasti di introdurre la magia della spazialità a più clienti in tutto il mondo."

Il sistema operativo visionOS offre un'interfaccia utente tridimensionale controllata interamente dagli occhi, dalle mani e dalla voce dell'utente. Gli utenti possono interagire con le app semplicemente guardandole e avvicinando le dita, ma possono anche utilizzare la tastiera virtuale per digitare e chiedere a Siri di aprire e chiudere app, riprodurre media, rispondere a domande e altro ancora.

Oltre 2.000 app sono progettate specificamente per il visore, insieme a 1,5 milioni di app compatibili con iOS e iPadOS. Tra le app supportate troviamo anche quelle di produttività come Microsoft 365, Slack, Zoom e molte altre. Per l'intrattenimento, Vision Pro offre un'esperienza cinematografica con servizi di streaming come Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, tra gli altri.

Arriva visionOS 2, gratuito dall'autunno

Per quanto riguarda visionOS 2, questo arriverà come aggiornamento gratuito nel prossimo autunno. Fra le novità in arrivo, un modo per trasformare le foto in ricordi 3D, gesti delle mani intuitivi per accedere alla vista Home e avere sott’occhio le informazioni più importanti, nuove funzioni per lo schermo virtuale del Mac, la modalità Viaggio, l’opzione Utente ospite, miglioramenti per le app Mindfulness, Safari e Apple TV.

Viene introdotto anche Apple Immersive Video, un formato che permette agli utenti di creare delle storie in 3D 8K con un campo visivo di 180 gradi e audio spaziale e trasportare gli spettatori al centro dell'azione, in modo da rivivere i ricordi in maniera molto più efficace. Vision Pro ospita anche esperienze immersive e interattive uniche, tra cui film e serie di Apple Immersive, insieme ad esperienze di gioco spaziali su Apple Arcade.

Il display ad alta risoluzione di Vision Pro utilizza la tecnologia micro-OLED con 23 milioni di pixel in due schermi, offrendo più pixel di un TV 4K per occhio. Il sistema di audio spaziale avanzato crea la sensazione che i suoni provengano dallo spazio intorno all'utente. Vision Pro è alimentato dal chip M2 di Apple e dal nuovo chip R1, che elabora input da 12 telecamere, 5 sensori e 6 microfoni per garantire che i contenuti appaiano come se fossero proprio davanti agli occhi dell'utente.

Non mancano funzionalità di accessibilità come VoiceOver, Zoom, Filtri colore, Controllo interruttori e Accesso guidato, riprogettate per lo spatial computing. L’utente può selezionare il metodo di input che preferisce con “Controllo puntatore” e “Controllo con ritardo”, e attivare il tracciamento oculare con l’occhio dominante. Entro la fine dell’anno visionOS supporterà la funzione Trascrizioni live, che sarà disponibile a livello di sistema, e altri apparecchi acustici Made for iPhone e processori acustici degli impianti cocleari.

Apple Vision Pro: prezzi e disponibilità

Nei paesi menzionati nel corso dell'evento, Apple Vision Pro sarà disponibile nei negozi Apple e online con prezzi a partire da $3.499 (USA), con capacità di archiviazione che vanno da 256GB e 512GB, fino a 1TB.