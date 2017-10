Le 7 offerte da non perdere oggi su Amazon (4 ottobre)

Diversi i prodotti in offerta oggi che meritano dell'attenzione. Il più interessante è a nostro avviso l'UE Boom 2, un ottimo altoparlante Bluetooth resistente agli urti e anche impermeabile, da portare ovunque grazie ad una durata per la batteria di un massimo di 15 ore in riproduzione audio. Si può abbinare allo smartphone, con la riproduzione gestibile anche con un tocco sul dispositivo.

In offerta troviamo anche uno smartwatch cinese impermeabile pensato per lo sport, il router TP-Link TD-W8961N ad un prezzo davvero imbattibile (19,50 euro), le cuffie Cowin E7 wireless con tecnologia Bluetooth 4.0, gli auricolari smart SoundPeats Q29 con dock per la ricarica integrata e sullo stile delle AirPods di Apple, l'action cam Apeman 4K, e infine un adattatore da muro per la ricarica - anche rapida - di smartphone e tablet. Il costo? Solo 10,99 euro per questo prodotto!

Di seguito l'elenco delle migliori offerte Amazon di oggi, 4 ottobre: