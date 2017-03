La Posta Elettronica Certificata (PEC) di Register.it è gratis per 6 mesi

Già da diversi anni la PEC, in esteso nota come Posta Elettronica Certificata, è diventata uno strumento per inviare comunicazioni con valore legale conosciuta non solo tra aziende o professionisti, ma anche tra i privati. Negli ultimi tempi i cittadini si sono dotati di un indirizzo certificato per partecipare a concorsi pubblici, presentare reclami o semplicemente per inviare comunicazioni con valore legale pari a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al privato cittadino la PEC permette di risparmiare tempo e denaro comunicando con email che hanno lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno e dimenticando quindi le interminabili file alla posta. Per i professionisti o le aziende, invece, la PEC è obbligatoria per legge, e lo stesso vale per le Pubbliche Amministrazioni. I proprietari di imprese e i liberi professionisti sono chiamati a dotarsi di una casella PEC e registrarla al Registro Imprese non solo perché permette di comunicare in modo professionale, ma anche perché obbligati dalla legge.

Fra i vari fornitori di indirizzi di Posta Elettronica Certificata troviamo Register.it, che offre tanti servizi in un unico prodotto gratis per i primi 6 mesi. La proposta dell'azienda si compone di invii giornalieri illimitati, antivirus, 2GB di spazio, archivio di sicurezza e molto altro. La PEC di Register.it è facile da usare e consultabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet e in più la notifica via SMS avvisa della presenza di nuove email. Il servizio usa un archivio sicuro per proteggere i messaggi conservando le ricevute di consegna e gli allegati importanti.

Register.it propone ai suoi utenti anche il recupero dei log fino a 30 mesi, con cui l'utente sarà in grado di dimostrare l'avvenuta consegna di una PEC in sede legale. La PEC può infine essere utilizzata come una semplice email, da Client di posta (Outlook, Thunderbird), da Webmail, o anche da dispositivo mobile scegliendo qualsiasi indirizzo, ad esempio: tuo-nome@pec-avvocati.it. Qualunque sia la professione si può creare una casella PEC associandola ad uno dei nomi dedicati alle categorie professionali che Register.it gestisce per i propri clienti.

L'offerta di Register.it sulla Posta Elettronica Certificata gratis dura per 6 mesi, dopo i quali l'utente potrà continuare ad utilizzare la soluzione PEC Agile, con le stesse funzionalità, al prezzo di 2,08€ al mese + IVA.