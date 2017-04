Instagram taglia il traguardo dei 700 milioni di utenti mensili

Instagram ha raddoppiato la base utenti in appena due anni, arrivando a ben 700 milioni di utenti attivi al mese. Un traguardo che rappresenta, inoltre, un'accelerazione della crescita della base utenti del social network di proprietà di Facebook: sono bastati infatti 4 mesi per passare da 600 a 700 milioni di utenti mensili attivi, laddove furono necessari 6 mesi per crescere da 500 a 600 milioni.

700 milioni di utenti attivi al mese rappresentano il doppio di quanto è in grado di fare Twitter. E la crescita di Instagram arriva a spese di Snapchat, che ha visto la propria base utenti crollare dopo che dallo scorso agosto Instagram ha replicato la funzionalità Stories. Il faro è ora puntato proprio su Snapchat, che il prossimo mese presenterà la prima trimestrale dopo la quotazione in borsa dello scorso marzo. Gli ultimi dati aggiornati indicano circa 300 milioni di utenti mensili.

Instagram potrebbe arrivare entro la fine dell'anno ad entrare a far parte del "club del miliardo" assieme agli altri domini di Facebook: WhatsApp conta ora 1,2 miliardi di utenti mensili attivi, così come Messenger, mentre Facebook ne può vantare 1,8 miliardi.

E' comunque interessante osservare che a trainare la crescita non sono state solamente le nuove funzionalità presentate al pubblico, ma anche una serie di ottimizzazioni e migliorie pensate in maniera specifica per quelle porzioni di pubblico che non può permettersi un piano dati o che vive in una zona dove la connettività cellulare è problematica. Il prossimo obiettivo è quello di semplificare il processo di iscrizione, che aiuterà catturare nuovi utenti da tutto il mondo.