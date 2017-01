Google svela la data della Google I/O 2017 con 5 indovinelli

A differenza di Apple, che almeno di fronte alla stampa si mostra in maniera piuttosto informale, Google è sempre stata "piuttosto nerd" nei suoi eventi. E lo è a maggior ragione quando si rivolge agli sviluppatori delle proprie piattaforme, come avviene alla conferenza annuale Google I/O. La società ha rivelato la data della conferenza in un modo piuttosto atipico, con cinque indovinelli contenenti cinque indizi su Github che esplicitano data e luogo della manifestazione.

Ed in effetti, forse prima dei piani della società, lo stuolo di sviluppatori interessati alla manifestazione è riuscito a trovare il bandolo della matassa. La Google I/O 2017 si terrà dal 17 al 19 maggio nella location storica: lo Shoreline Amphitheatre a Mountain View. Alcune edizioni negli ultimi anni sono state tenute al Moscone Events Center di San Francisco, tuttavia probabilmente in vista di un'affluenza maggiore Big G ha preferito optare per il più grande anfiteatro della città natale.

Le possibilità di ottenere un biglietto d'ingresso rimangono comunque molto poche, dal momento che il sold-out si registra solitamente con tempistiche piuttosto ridotte. Come ogni anno, nelle fasi iniziali Google realizzerà un keynote di presentazione con i nuovi prodotti che sottolineeranno il futuro della compagnia: attesissima naturalmente una nuova versione di Android e nuovi modelli delle famiglie Pixel (soprattutto sul fronte tablet, ma non ci aspettiamo nuovi smartphone).

Lo scorso anno Google aveva annunciato Android 7.0 Nougat chiamandolo semplicemente N, ed è estremamente probabile che il 17 maggio prossimo sarà la data dell'annuncio ufficiale di Android O. La notizia non è ancora del tutto ufficiale visto che la pagina dell'evento riporta ancora un "Check back soon for more details", ma non crediamo manchi molto per la diffusione degli inviti da parte della compagnia.