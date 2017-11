20 giorni di offerte su GearBest per il Singles' Day: tutto quello che c'è da sapere

Gearbest si prepara al Singles' Day. Per chi non lo sapesse si tratta di un'occasione in cui sfogare le proprie scelte sentimentali con l'acquisto compulsivo. O, semplicemente, effettuare acquisti cercando di risparmiare il più possibile attraverso offerte che difficilmente vengono proposte durante l'anno. La data, l'11 novembre (11/11), è scelta perché formata solo da 1, per una festività che intende rafforzare il valore dell'individuo in quanto tale. Per l'occorrenza Gearbest proporrà sconti all'interno di un periodo che partirà dal 1° novembre fino al 20 novembre.

Su Gearbest.com l'iniziativa si dividerà in tre parti diverse con giochi ed eventi specifici aventi tutti un unico obiettivo: risparmiare il più possibile. La prima parte sarà caratterizzata dal Games & WIN e si terrà dal 1° novembre fino al 7 novembre, mentre dall'8 al 13 novembre ci sarà il Grab Savings Galore, mentre infine dal 13 al 20 novembre avremo il Prime Time Thanksgiving.

L'evento sarà disponibile anche sul portale Gearbest.it, dove avrà inizio il 7 novembre. Per maggiori informazioni sull'evento Gearbest italiano vi invitiamo a consultare questo indirizzo.

Nella prima parte dell'evento del portale cinese ci sarà l'iniziativa Play & WIN Awesome Prizes: per partecipare sarà necessario effettuare il log-in con il proprio account e iniziare a giocare. Ogni cliente ha tre possibilità gratuite per recuperare la scatola regalo (che può contenere un prodotto gratuito, come bici elettriche ripiegabili o computer portatili, o coupon per risparmiare), più un massimo di cinque ulteriori possibilità ottenibili condividendo sui social l'iniziativa.

Un'altra iniziativa, valida dal 7 novembre fino al 20 novembre, sarà quella del Luck Squared Game. Anche in questo caso per partecipare gli utenti dovranno effettuare il log-in e avranno tre possibilità per cliccare sulle scatole e ricevere dei premi, aumentando le possibilità ad un totale di otto condividendo il gioco su cinque diversi social. Fra i ulteriori promozioni Gearbest propone: Lucky Bags con sorprese in ogni sacco, Epic Flash Deals, Top Brands, New Buyers Only (solo per i nuovi utenti registrati), Cool Add-ons (gadget a partire da 1,11 dollari), More Cool Bargains.

Se non bastasse, i più fortunati (solo un cliente al giorno) potranno ricevere il proprio ordine gratuitamente condividendolo con la pagina Gearbest 11.11 e con l'account @Gearbest ufficiale. La società sottolinea che non c'è alcun sistema automatizzato alla base della scelta del cliente, che verrà invece selezionato manualmente.

Infine, l'iniziativa Grab Savings Galore consisterà in due ondate giornaliere (una alle ore 1 del mattino, l'altra alle 17, ore italiane) in cui verranno offerti otto prodotti (limitati in venti unità) a metà prezzo. Il 7 novembre ci sarà un'ondata speciale alle ore 10 in Italia.