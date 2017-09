Su Geekbuying ben 3 smartwatch con GPS incorporato a partire da soli 32

Conosciamo ormai il famoso portale di vendite online Geekbuying e sappiamo che spesso ci propone delle offerte decisamente interessanti sia per quanto concerne la qualità dei prodotti sia per il fatto che gli stessi vengano proposti a prezzi decisamente convenienti. Ecco che oggi il portale ci propone non uno, non due ma ben tre wearable capaci di localizzare ogni tipo di movimento dell'utente grazie alla presenza di un GPS e soprattutto grazie al fatto che sono stati sviluppati proprio per il fitness. Vediamo insieme tutte le offerte e soprattutto gli sconti che si otterranno grazie al'uso di un coupon promozionale.

Partiamo con il più economico ossia il Makibes G03 che viene venduto su Gekkbuying ad un prezzo di soli 32€ grazie all'utilizzo del coupon GKBMKG03. Lo sport Tracker Makibes GO3 è un bracciale con display OLED capace di offrire agli utenti funzionalità sportive con rilevamento del battito cardiaco ma anche con il GPS integrato. A livello tecnico lo Sport Tracker Makibes GO3 è dotato di un display OLED da 0.99 pollici completamente touchscreen e dalla risoluzione di 128x64 pixel. Oltre a questo la forma del bracciale allungato in verticale permette di utilizzarlo in modo quanto mai comodo ed immediato anche durante le varie sessioni sportive. Batteria da 230mAh che grazie al sistema davvero poco invasivo permette di ottenere un'autonomia di 240 ore in standby ma anche 6/7 ore con l'utilizzo continuativo del GPS.

Ben diverso invece il prezzo ma anche le qualità del Makibes UPG06 che riuslta un vero e proprio smartwatch con funzionalità fitness e non solo venduto ad un prezzo scontato di 109.50€ grazie al coupon MKBUPG06. Il dispositivo possiede un aspetto praticamente da orologio classico ma al suo interno è stato posto un processore MediaTek MTK2523G capace di renderlo efficace in ogni situazione. Non solo perché possiede un display OLED da 1.2 pollici di tipo e-Ink capace di permettere un'esperienza ancora più interessante. Batteria da 450 mAh con oltre 20 giorni in standby ma anche sensore per il battito cardiaco come anche certificazioni per la resistenza all'acqua e alla polvere. Insomma un dispositivo decisamente completo che potrà sicuramente interessare tutti coloro che vogliono al polso uno strumento funzionale ed intuitivo.

Infine parliamo della Huawei Band 2 Pro che viene venduta ad un prezzo di soli 50.54€ grazie all'inserimento del coupon HWBAND2PRO. In questo caso la smart band non è un semplice bracciale per il tracciamento dei passi e del sonno perché effettivamente è molto di più soprattutto per quanto riguarda il design, i materiali e soprattutto le funzionalità aggiuntive che possiede. Possiede una GPS integrato per permettere la migliore rilevazione dei movimenti degli utenti ma anche il sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci che va di pari passo con il GPS per le sessioni sportive. Da non dimenticare la presenza delle certificazione IP68 che permette agli utenti e agli sportivi di poter usare il bracciale anche durante situazioni di forte pioggia come anche sotto l'acqua della doccia o anche in piscina senza alcuna preoccupazione vista la resistenza fino a 5 atm di profondità. Display PMOLED con risoluzione di 128 x 32 pixels ma anche batteria da 100mAh, bluetooth 4.2 e vari sensori oltre alla compatibilità con Android e iOS.

