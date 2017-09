Xiaomi Mi A1 a soli 189,78 euro su Lightninthebox, spedizione inclusa

Xiaomi Mi A1 è probabilmente il dispositivo più hot del momento. Certo, ci sono iPhone 8 o Galaxy Note 8 che non hanno molti rivali sulla fascia alta, ma per chi non vuole spendere troppo il nuovo nato del produttore cinese promette davvero tantissimo. Si tratta del primo Android One prodotto da Xiaomi, ovvero un Pure Google con nessuna personalizzazione e solo qualche app essenziale al primo avvio. Lo smartphone non è disponibile ufficialmente in Italia, ma chi vuole acquistarlo nello Stivale può farlo da Lightinthebox ad un ottimo prezzo: 189,78 euro spedizione inclusa.

Fra le offerte disponibili oggi segnaliamo altri due prodotti, sempre di Xiaomi.



Xiaomi Mi6 a 334,89 Euro

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD con ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Questo smartphone può integrare due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Costa solo 334,89 euro in queste ore, un prezzo ottimo per questo prodotto. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi A1, in prevendita a 189,78 euro

Xiaomi Mi A1 è il primo smartphone della compagnia facente parte dell'iniziativa Android One. Quindi dispositivi con Android in versione stock i cui aggiornamenti sono seguiti in maniera diretta da Google. Questo smartphone adotta una piattaforma hardware di un certo pregio, con l'ottimo processore Qualcomm Snapdragon 625 octa-core da 2 GHz, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile, con batteria da 3.080 mAh. Il display è da 5 pollici a risoluzione Full HD, per un dispositivo che è già un best-buy prima di essere messo in vendita. Puoi prenotarlo qui.



Xiaomi Mi WiFi Amplifier 2 a 6,03 euro

Xiaomi Mi WiFi Amplifier 2 è l'ultimo amplificatore di segnale wireless del produttore. Si interfaccia tramite porta USB 2.0 e funziona sulla rete 2.4 GHz. Implementa un chipse Ralink, pesa solo 30 grammi e può essere ruotato di 180°. La velocità di trasmissione massima è di 300 Mbps, per un prodotto che si contraddistingue per la semplicità del primo setup e per la compatibilità con un gran numero di adattatori. Serve ad espandere la portata del segnale, si può collegare in qualsiasi porta USB per l'alimentazione e supporta 16 device. Compralo qui.