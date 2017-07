Xiaomi Mi 6 a 364,99 Euro e altri 4 smartphone Xiaomi adesso in sconto su Geekbuying

Quando abbiamo recensito Xiaomi Mi 6 abbiamo scritto che con l'offerta giusta quello smartphone è un vero affare, un gioiellino venduto sottocosto. E l'offerta giusta è arrivata con la nuova promozione di Geekbuying, attraverso la quale il dispositivo viene venduto a soli 364,99 Euro grazie ad un codice coupon. Se siete alla ricerca di un top di gamma è arrivato il momento di metter mano al portafogli, con un prodotto che può dare del filo da torcere a tutti i modelli anche dal prezzo doppio. Se invece volete uno smartphone più a buon mercato, ci sono altri quattro sconti da consultare.

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD e ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Supporta due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Con il codice XMI6PHONE costa solo 364,99 Euro.. A nostro avviso un affare!

Se vi piacciono i telefoni cellulari di enormi dimensioni Xiaomi Mi Max 2 è quello che fa per voi. Ha un display, per intenderci, da ben 6,44 pollici a risoluzione Full HD e tecnologia IPS, con l'ottimo Snapdragon 625 a basso consumo energetico, una batteria da 5.200 mAh, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. Pesa un po', ma se volete un display fra i più grandi disponibili su smartphone questo è probabilmente il modello da valutare fra quelli economici. Costa solamente 215,32 Euro, fra i prezzi migliori del web. Compralo qui.

Xiaomi Mi 5S è un dispositivo di scorsa generazione, ma ancora oggi particolarmente interessante soprattutto per il prezzo di listino molto contenuto. Ha un display da 5,1" a risoluzione Full HD, mentre sotto la scocca integra un ottimo Snapdragon 821 quad-core da 2,15GHz. Dotato di 3GB di RAM e 64GB di ROM, lo smartphone usa fotocamere da 12 megapixel e 4 megapixel per il posteriore e il frontale. Il dispositivo è proposto in queste ore a 225,82 Euro. Se vuoi comprarlo clicca qui.

Xiaomi Note 2 è un phablet da 5,7 pollici OLED curvo ai lati a risoluzione Full HD caratterizzato da hardware di fascia alta di scorsa generazione. Lo smartphone fa uso di Android 6.0 con MIUI 8, un processore Qualcomm Snapdragon 821 quad-core, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La fotocamera posteriore è da 22,56 MP, mentre quella frontale da 8 MP. Questo dispositivo può integrare due Nano SIM ed integra la B20 utilizzata da alcuni operatori telefonici italiani. Costa 385,12 Euro e puoi comprarlo a questo indirizzo.

Xiaomi Redmi 4X è uno degli smartphone low-budget più interessanti in assoluto perché abbina ad un prezzo di listino estremamente contenuto una batteria da 4.100 mAh. Sotto la scocca troviamo inoltre un processore parco nei consumi, lo Snapdragon 435 di Qualcoom, abbinato a 3GB di RAM e 32GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano come al solito GPS, Wi-Fi, Bluetooth e doppio modulo per le SIM. Costa solo 113,78 Euro con il coupon REDMI4X3GB.