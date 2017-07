Xiaomi Mi 5X ufficiale: con display da 5,5 pollici, Snapdragon 625 e audio Hi-Fi

Xiaomi ha annunciato mercoledì un nuovo smartphone di fascia media con l'obiettivo di solidificare la posizione sul mercato in questo particolare segmento, soprattutto in Cina dove riscuote gran parte del suo successo commerciale. Xiaomi Mi 5X è un dispositivo con scocca in alluminio unibody che ci ricorda in parte OnePlus 5 sul piano estetico, ma vanta caratteristiche tecniche differenti e meno ricercate. Con uno spessore di soli 7,3 millimetri, questo smartphone adotta un display Full HD da 5,5 pollici con tecnologia LCD IPS LTPS e una batteria da 3080 mAh.

Sotto la scocca troviamo l'ottimo Qualcomm Snapdragon 625, di scorsa generazione ma caratterizzato da una grande efficienza energetica e buone performance. Il processore viene abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage integrato accettando anche l'espandibilità tramite schede di memoria micro SD da un massimo di 128 GB. Xiaomi Mi 5X farà uso della nuova ROM MIUI 9 basata su Android 7.1.1, implementando tutte le novità che abbiamo già discusso a questo indirizzo. La fotocamera posteriore si baserà su un doppio modulo.

I due sensori saranno entrambi da 12 Megapixel: il principale abbinato ad un obiettivo f/2.2 con lunghezza focale equivalente a 26mm, il secondario invece offrirà uno zoom di tipo ottico con un obiettivo ad apertura f/2.6 e lunghezza focale equivalente di 50 mm. La fotocamera sfrutterà una messa a fuoco automatica a rilevamento di fase e un flash a doppio LED, implementando la possibilità di inserire effetti particolari alle foto anche in produzione (come avevamo visto su Xiaomi Mi 6). Per la parte frontale troviamo invece un modulo da 5 Megapixel.

Il nuovo dispositivo Xiaomi può registrare alla risoluzione 4K Ultra HD fino a 30 fps, e supporta tutta la lista di soluzioni di connettività tipiche della categoria: Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 4.2, GPS con A-GPS e GLONASS, USB 2.0 Type-C e ci sono anche Radio FM e porta infrarossi. Manca, in base a quanto noto ad oggi, la banda 800MHz per le reti 4G LTE, utilizzata in Italia da alcuni operatori. Lo smartphone utilizza un amplificatore audio dedicato con supporto della tecnologia DHS Audio Calibrating Algorithm, per gli amanti dell'audio Hi-Fi di qualità.

Xiaomi Mi 5X sarà presto disponibile in Cina ad un prezzo di 1.499 Yuan, circa 190 Euro al cambio attuale, con l'arrivo in Italia che sembra alquanto improbabile se non sui noti canali di rivendita ufficiali. Il prezzo sembra comunque molto allettante!