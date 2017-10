Wiko annuncia la disponibilità sul mercato italiano del nuovo VIEW

Wiko, il brand di telefonia francese produttore di smartphone in Europa occidentale, annuncia ufficialmente l’arrivo nei punti vendita del nuovo Wiko VIEW, il primo della nuova gamma presentata a Berlino durante IFA 2017. Smartphone nel segno della volontà di permettere agli utenti di "vedere di più" e in effetti l'utilizzo di un widescreen da 18:9 garantisce un’esperienza visiva immersiva grazie ad un display più ampio e bordi ridotti rispetto ad un 5.7” standard, le dimensioni finali e l’ergonomia sono infatti quelle di uno smartphone più compatto da 5.2”.

VIEW è il primo dei tre smartphone della nuova gamma Wiko presentata a IFA 2017, che comprende anche VIEW XL e VIEW Prime. I nuovi smartphone della casa francese garantiscono agli utenti un ampio schermo per la visione dei contenuti multimediali e permetteranno dunque di competere con il mercato dei device mid rage con un prezzo a partire da 199,99 €.

Grazie alle fotocamere anteriori da 16MP di VIEW e VIEW XL e al Dual Selfie Camera da 20+8 MP di VIEW Prime, gli utenti saranno in grado di scattare selfie incredibili e di alta qualità con tutta la comodità del Soft Light Flash e dell’Auto-HDR, che garantiscono foto sempre perfette e senza rumore, anche grazie all’efficienza dell’ottimo sensore d’immagine con un’apertura di f/2.0 e lenti 5P che consentono ottimi risultati in ogni condizione di luce. La nuova gamma VIEW regala ottimi autoscatti, ma anche molto divertenti, grazie alla possibilità di inserire filtri ed effetti artistici come Live Portrait Blur e Face Beauty. Inoltre, gli amanti dei selfie di gruppo potranno sfruttare il grandangolo da 120° e la funzione Auto-Group selfie, disponibile su VIEW Prime, per catturare tutti gli amici in scena.

Il nuovo VIEW è dotato di uno schermo da 5.7” HD che garantisce un'ottima esperienza visiva, anche grazie alla fotocamera anteriore da 16MP e a quella posteriore da 13MP, che consentono scatti di qualità da godersi in tutta la comodità del formato 18:9. Lo smartphone vanta un processore Qualcomm Quad-Core con 3GB di RAM e connettività 4G LTE, ma non solo: oltre all’ormai immancabile sensore d’impronte digitali e all’ultima versione di Android Nougat, ha una memoria di 32GB di ROM, espandibile fino a 128GB con MicroSD.

Ecco le specifiche tecniche del nuovo Wiko VIEW:

Display 5.7” HD+ Immersive

Schermo formato 18:9

Fotocamera anteriore da 16MP con effetto Live Portrait Blur

Fotocamera posteriore da 13MP con 52MP Super Pixel

Processore Qualcomm Quad-Core

3GB RAM

32GB ROM (espandibili fino a 128GB con MicroSD)

Dual SIM

Sensore d’impronte digitali selettivo

4G LTE

Android Nougat

Il nuovo smartphone di casa Wiko si propone in 4 diversi colori: Black, Gold, Deep Bleen e Cherry Red. Wiko VIEW è disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 €, mentre VIEW XL e VIEW Prime saranno disponibili a partire da novembre a un prezzo al pubblico rispettivamente di 229,99 € e 269,99 €.