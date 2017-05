Vernee Thor E su TomTop ad un prezzo mai visto: solo 109.99 dollari per un periodo limitato

Il nuovo smartphone dell'azienda cinese Vernee Thor E arriva in offerta speciale ad un prezzo mai visto su TomTop. L'azienda ha deciso solamente per un periodo limitato, dall'8 al 15 maggio, di far scendere il prezzo di vendita dello smartphone a soli 109.99 dollari direttamente sul sito ufficiale del portale di vendite online. Lo smartphone che si presenta con caratteristiche tecniche decisamente interessanti potrà interessare tutti gli utenti che cercano nel proprio smartphone un'ottima autonomia come anche prestazioni importanti. Ecco che il Vernee Thor E può in qualche modo coniugare tutto questo ad un prezzo più che accessibile.

Il Vernee Thor E possiede un display da 5 pollici in risoluzione HD che permette di essere utilizzato senza troppi problemi a livello di ergonomia. In questo caso le sue misure permettono una presa sempre buona e soprattutto un utilizzo senza troppe "distorsioni" della mano. Lo smartphone possiede poi un processore Octa Core con modulo LTE per la connessione alle alte velocità, 3GB di RAM e uno storage interno da 16GB.

A livello multimediale è presente una fotocamera al posteriore da 13 megapixel per scatti comunque di ottima qualità ma anche una buona cam anteriore da 5 megapixel per lo scatto di selfie di buona fattura. A livello software lo smartphone possiede Android 7.0 Nougat nella sua versione poco personalizzata dall'azienda che dunque darà la possibilità all'utente di utilizzare lo smartphone nel migliore dei modi. Autonomia incredibile visto che parliamo di una 5020 mAh che permetterà all'utente delle autonomie incredibili con oltre 18 ore di visione dei video, 36 ore di chiamate ed uno standby addirittura di 720 ore.

Vernee Thor E viene dunque venduto su TomTop da oggi al 15 maggio al prezzo eccezionale di soli 109.99 dollari a questa pagina.