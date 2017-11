Ulefone T1 Premium Edition in offerta speciale con sconto di 130 dollari. Ecco come acquistarlo

Continuano le offerte speciali dei produttori cinesi sui loro dispositivi. Non ultima quella di Ulefone che ha deciso di proporre il suo nuovo Ulefone T1 Premium Edition ad un prezzo davvero interessante grazie alla sconto di ben 130 dollari. Il nuovo dispositivo dunque viene messo in vendita solo per pochi giorni, ossia fino al 20 novembre, ad un prezzo di 269.99 dollari.

Come il suo predecessore, il nuovo Ulefone T1 Premium Edition, è alimentato dal potente processore Octa-Core MediaTek Helio P25 ma soprattutto possiede ben 6 GB di RAM che permetteranno dunque di avere una buona quantità di memoria per realizzare ogni tipo di attività. Non solo perché lo smartphone possiede anche uno storage interno pari a 128 GB capace dunque di garantire notevole spazio per l'archiviazione delle applicazioni preferite ma anche dei video e delle immagini senza dover aumentare lo spazio di archiviazione tramite scheda SD. Lato fotocamera il nuovo Ulefone T1 Premium Edition possiede una fotocamera da 16MP+5MP sul retro capace di realizzare a detta dell'azienda foto con effetti professionali bokeh. Quindi nella parte anteriore un singolo sensore da 13MP con softlight per notevoli selfie.

Alimentato da una batteria da 3.680mAh, il T1 Premium Edition di Ulefone, consentirà di essere utilizzato senza problemi durante tutto l'arco della giornata prima di esaurirsi. Presente anche la sicurezza con un lettore di impronte digitali per la parte frontale con una velocità di sblocco pari a 0,1 secondi. Vale la pena ricordare anche come Ulefone T1 Premium Edition sia l'unico device della famiglia ad essere stato creato con una variante per metà colorata di rosso e per metà di blu. Altri dettagli includono ampie bande di frequenza, display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, chipset HiFi avanzato e Android 7.0 Nougat. Per ulteriori informazioni sul telefono è possibile visitare il sito ufficiale Ulefone.

La vendita speciale del nuovo Ulefone T1 Premium Edition sarà valida fino al 20 di novembre con un prezzo di 269,99 dollari mentre dopo, dal 21 al 25 novembre, il prezzo salirà a 299,99 dollari. Dopo questo periodo il prezzo tornerà al a quello originario di vendita di 399,99 dollari. Qui è possibile trovare puoi trovare ulteriori dettagli sullo smartphone in vendita su Banggood