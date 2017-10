Ulefone MIX: ecco il video unboxing del nuovo smartphone senza cornici

Il nuovo Ulefone MIX è stato presentato da poco ufficialmente ma ha senza dubbio già catturato l'attenzione degli utenti che possono ora ottenere un device ad un prezzo decisamente interessante e dal design accattivante con display completamente borderless proprio come piace a tutti i produttori del momento, anche i più blasonati. In questo caso gli utenti possono guardare più da vicino il nuovo device dell'azienda grazie al video unboxing che è stato girato proprio da Ulefone e caricato nel proprio canale di YouTube.

A livello di confezione di vendita è possibile osservare sicuramente un pacco vendita di primissimo ordine con la presenza di una pellicola da poter usare sin da subito per proteggere il nuovo Ulefone MIX, quindi uno stand con anello da poter applicare al device per poterlo usare in completa libertà senza paura che possa scivolare. Inevitabile la presenza poi dello strumento per la rimozione del vano SIM, il carica batteria e chiaramente anche un cavo USB e manualistica solita.

Il video poi permette di visionare bene il design quanto mai futuristico del nuovo Ulefone dove di certo rispecchia, in tutti i sensi, il display senza cornici da 5.5 pollici caratterizzato da una risoluzione HD ma anche un comparto multimediale comunque importante arricchito da un doppio sensore al posteriore con una combinazione di cam da 13MP+5MP e da una fotocamera anteriore da 13MP per selfie comunque di qualità. Non solo perché nel video è possibile osservare anche un doppio LED Flash ma anche la back cover completamente lucida capace di creare una sorta di gioco visivo molto bello esteticamente.

A livello tecnico come detto oltre al display da 5.5 pollici presente un processore MediaTek Octa-Core MT6750T coadiuavato da 4GB di RAM e da uno storage interno per l'archiviazione di massa di 64GB. Per le autonomie Ulefone si affida in questo nuovo MIX ad una batteria da 3.300 mAh che grazie alla presenza di Android 7.0 Nougat di certo potrà garantire buone performance in seno all'autonomia. Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo Ulefone è possibile andare a questa pagina.

Ricordiamo che il nuovo Ulefone MIX sarà commercializzato dal prossimo 5 ottobre e che è possibile comunque già lasciare la propria mail sul portale ufficiale del produttore ottenendo la possibilità di essere tra i tre fortunati utenti a cui verrà regalato il device oppure per ricevere coupon da 30 dollari per l'acquisto.