Su TomTop ben 5 smartphone in forte sconto a partire da soli 75 Euro

TomTop, uno dei più importanti portali di vendita online apprezzato per la vasta offerta di prodotti solitamente non disponibili nei negozi e a prezzi molto accattivanti, propone oggi una selezione di 5 smartphone di svariati produttori in forte sconto solo per un limitato periodo. Parliamo di smartphone "rugged" con Blackview ma anche device UMIDIGI o Leagoo e molti altri ancora tutti da poter essere acquistati facilmente direttamente nel portale del negozio online.

LeTV Le Max 2 possiede un display da 5.7 pollici con risoluzione addirittura Quad HD di 2560x1440 pixel che permette di visionare i contenuti multimediali di elevata qualità. Lo smartphone è gestito da un processore Qualcomm Snapdragon 820 che seppur non di ultimissima generazione permette un'ottimizzazione incredibile e soprattutto consumi davvero bassi anche in condizioni di stress. A corredo abbiamo poi 6GB di RAM e ben 64GB di memoria interna che permettono di archiviare un gran quantitativo di video e immagini che potranno essere scattati con la fotocamera posteriore da 21 MP. Per i selfie presente una cam da 8 MP. Batteria da ben 3.100 mAh che garantirà importanti autonomie. Prezzo di soli 220.79 Euro direttamente dal negozio Germany Warehouse.

Vernee Thor E è invece uno smartphone che fa del prezzo la sua principale attrattiva oltre chiaramente alle specifiche tecniche soprattutto nella batteria importante. Parliamo di uno smartphone con un display da 5 pollici a risoluzione HD corredato da un processore MediaTek MT6753 con clock da 1.3GHz, 3GB di RAM ed uno storage interno di 16GB che potranno però essere espanse. A tutto questo c'è da aggiungere un interessante comparto multimediale con una fotocamera al posteriore da 13MP ed una anteriore per i selfie da 5MP. Come detto la batteria è uno dei suoi punti di forza e gli oltre 5.020 mAh non potranno che far gola a chi necessita di autonomie importanti. Il prezzo è di soli 110.39 Euro e può essere acquistato direttamente sul Germany Warehouse.

Da non sottovalutare il fatto che per chi acquisterà il Vernee Thor E potrà ricevere gratuitamente anche lo Xiaomi HD 3D VR per visionare i contenuti a 360 gradi.

UMIDIGI Z Pro è uno smartphone che vede nelle prestazioni la sua caratteristica migliore. Il device possiede un display da 5.5 pollici IGZO con risoluzione Full HD. Il processore che muove l'intero device è un MediaTek Deca-Core Helio X27 pronto a lavorare fino ad un clock di 2.6GHz. Oltre a questo presenti 4GB di RAM ed una memoria interna di 32GB che potranno essere espanse con MicroSD fino a 256GB. Multimedialità garantita grazie alla presenza di una fotocamera da 13 MP al posteriore proprio come quella anteriore appunto sempre da 13 MP per selfie di qualità. Da non sottovalutare anche la presenza di una batteria da 3.780 mAh che permetterà grazie anche alla presenza di Android 6.0 ottime autonomie anche sotto stress. Lo smartphone viene venduto ad un prezzo davvero incredibile di soli 232.75 Euro anche qui direttamente dal Germany Warehouse.

Leagoo M8 Pro lo smartphone con la doppia fotocamera posteriore che vuole competere con i più blasonati produttori. Un device davvero interessante che pone i contenuti multimediali in primissimo piano grazie appunto al doppio sensore da 13MP e da 5 MP capace di realizzare scatti di qualità con dettagli e colori ottimali. Per quanto concerne l'hardware invece lo smartphone possiede un display da 5.7 pollici Super HD con finitura 2.5D e Gorilla Glass. Processore presente il MediaTek 6737 con clock da 1.3 GHz quindi 2GB di RAM ed uno storage interno di 16GB con supporto alla MicroSD fino a 128GB. La batteria presente è una 3.500 mAh che permetterà all'utente di arrivare a sera senza alcun tipo di problema. Il prezzo? Solo 74.51 Euro con vendita dallo store Germany Warehouse.

Blackview BV7000 Pro è lo smartphone "rugged" della selezione di oggi. Un telefono capace di sopportare l'acqua ma anche le cadute come la polvere grazie alla presenza di rinforzi nel corpo ma anche della certificazione IP68. Lo smartphone è corredato da un display da 5 pollici Full HD, processore MediaTek MTK6750T con clock da 1.5GHz quindi 4GB di RAM ed uno spazio interno di memoria pari a 64GB. A livello di batteria il device possiede una 3.500 mAh che grazie alla funzione Doze di Android 6.0 Marshmallow presente potrà tranquillamente permette sessioni prolungate all'utente. Multimedialità garantita da una fotocamera da 13 MP nella parte posteriore ed una 8MP per i selfie. Incredibile il prezzo a cui lo smartphone viene venduto: solo 173.87 Euro tramite il Germany Warehouse.