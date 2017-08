Su Geekbuying 5 prodotti tra smartphone e smartwatch con spedizione 1-2 giorni dall'Italia

Sul famoso portale di vendite online Geekbuying sono in promozione per alcuni giorni molteplici smartphone, smartwatch ma anche TV Box che di certo potranno interessare agli utenti sia per il loro rapporto qualità prezzo ma anche e soprattutto per il fatto che verranno spediti direttamente dai magazzini italiani e dunque non subiranno alcun tipo di valutazione da parte della dogana e dunque nessun tipo di costo di oneri oltre al fatto che la spedizione avverrà in soli 1-2 giorni. In questo caso parliamo dello Xiaomi Redmi Note 4 in due diverse versioni di colore, quindi uno smartphone Coolpad ma anche uno smartwatch Makibes dal prezzo decisamente allettante come anche una Yoka TV. Vediamo nello specifico i prodotti.

Xiaomi Redmi Note 4 è uno smartphone con display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD accompagnato da un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core che può raggiungere clock fino a 2.0 GHz. Possiede poi 4GB di RAM ed uno storage interno di 64GB che possono comunque essere espansi fino a ben 128GB. Connettività di ultima generazione Bluetooth 4.2, GPS / A-GPS / GLONASS e la possibilità di utilizzare lo smartphone anche in Dual SIM con banda 20 in LTE/4G. A livello multimediale presente una fotocamera posteriore da 13 MP con Flash LED per realizzare scatti di sicuro interesse per qualità ma anche una fotocamera anteriore da 5MP per selfie sempre più di moda. Xiaomi Redmi Note 4 Gold 4/64GB ad un prezzo di soli 195.99$ con coupon GKB4NOTE4

In questo caso le specifiche tecniche dello smartphone risultano identiche a quelle della versione Gold precedente ma cambiano la RAM e lo spazio di archiviazione. In questo caso dunque abbiamo un device con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna che potranno comunque essere espansi fino a 128GB con una MicroSD. Per il resto medesimo display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD accompagnato da un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core. Quindi fotocamera posteriore da 13 MP con Flash LED ma anche una fotocamera anteriore da 5MP. Xiaomi Redmi Note 4 Black 3/32GB ad un prezzo di soli 179.99$ con coupon GKBITNT4

Molto interessante anche l'offerta del nuovo Coolpad Cool Play 6 che con un comparto decisamente da primo della classe viene posto in una super offerta ad un prezzo decisamente interessante soprattutto nei confronti dei più blasonati competitor. In questo caso lo smartphone possiede un display da 5.5 pollici Full HD con 403 ppi, un processore Qualcomm Snapdragon 653 Octa-Core a 64-bit ed una Adreno 510. Il tutto accompagnato da ben 6GB di RAM e da uno storage interno di 64GB che di certo permetteranno l'archiviazione dei contenuti multimediali. A corredo di tutto ciò presente una fotocamera principale da 13MP ed una anteriore da 8MP, una batteria da ben 4.060 mAh con supporto alla ricarica rapida. Coolpad Cool Play 6 Black 6/64GB ad un prezzo di soli 249.99$ con coupon GKBPLAY6

Il Makibes Talk T1 possiede un rapporto qualità prezzo decisamente interessante soprattutto visto che possiede un processore MediaTek MTK6580 capace di rendere performante l'orologio in tutte le situazioni con device iOS o Android. A tutto questo si aggiungono 8GB di memoria interna per l'archiviazione e 512MB di RAM come i classici smartwatch odierni. Batteria da 350mAh capace di ottenere buone autonomie e soprattutto la capacità da parte dell'orologio di ottenere il meglio con un display circolare da 1.39 pollici AMOLED con risoluzione di 400 x 400 pixel. Da non sottovalutare anche la possibilità di usare l'orologio anche senza l'accoppiata con lo smartphone visto il possesso di un modulo 3G oltre al classico Wi-Fi rendendo il Makibes autonomo più che mai. Presenti anche app per il rilevamento dei passi come del sonno e del battito cardiaco resi estremamente facili nell'uso grazie ad un'interfaccia pulita e semplice da usare. Makibes Talk T1 ad un prezzo di soli 99.99$ con coupon GKBITT1

La YOKATV KB2 è uno Smart TV Box con Android 6.0 che permette di visionare nelle propria TV, non smart, ogni tipo di contenuto multimediale. Un prodotto interessante sia per il prezzo che per le sue specifiche tecniche vista la presenza di 2GB di RAM DDR3 e di uno storage interno da 32GB eMMC che dunque permetterà di ottenere uno spazio di archiviazione importante. Oltre a questo presente chiaramente un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac con supporto alla doppia frequenza ma anche Bluetooth 4.0 e il tutto alimentato dal processore Amlogic S912 Octa-Core con clock da 1.5GHz e scheda grafica Mali-T820MP3. La TV Box permette il supporto ad ogni tipo di video con profili anche fino al 4K come anche audio di qualità. YOKATV KB2 Amlogic 2/32GB ad un prezzo di soli 66.66$

