OnePlus ammette l'errore sulla raccolta dati, lascerà più scelta agli utenti

OnePlus ha annunciato che non raccoglierà più dati come gli indirizzi MAC, i numeri di telefono e le informazioni sulle reti WiFi tramite OxygenOS. Un annuncio che arriva in seguito alle molte proteste nate dopo la scoperta che gli smartphone con OxygenOS inviano al produttore un quantitativo notevole di dati che possono facilmente essere ricondotti al singolo utente.

La scorsa settimana, una scoperta del ricercatore di sicurezza Christopher Moore ha avuto una diffusione enorme: il suo smartphone OnePlus trasmetteva dati senza prima richiedere alcun consenso all'utente. Il sistema operativo invia costantemente informazioni (IMEI, numero di telefono, numero di serie, informazioni sulle reti WiFi, indirizzo MAC e altro ancora) alla casa madre, senza però che sia possibile disabilitare questo invio e senza che OnePlus avesse informato in anticipo gli utenti.

OnePlus ha annunciato ora, tramite Carl Pei, che tornerà sui suoi passi in maniera parziale (enfasi non nell'originale):

Entro la fine di ottobre, tutti i telefoni OnePlus che eseguono OxygenOS avranno una schermata nella configurazione guidata che chiede agli utenti se vogliono unirsi al nostro programma di miglioramento dell'esperienza utente. La configurazione guidata indicherà chiaramente che il programma raccoglie informazioni sull'utilizzo del dispositivo. Oltre a ciò, includeremo un contratto con i termini di servizio dove spiegheremo ulteriormente in cosa consiste la raccolta di dati. Vogliamo anche condividere con voi il fatto che non raccoglieremo più informazioni su numeri di telefono, indirizzi MAC e reti WiFi.

Chi ha attualmente uno smartphone OnePlus potrà uscire dal programma recandosi in 'Impostazioni → Avanzate → Unisciti allo User Experience Program'.

Anche non partecipando al programma di miglioramento dell'esperienza utente, però, OxygenOS continuerà a inviare informazioni (in forma anonima) a OnePlus. Per disattivare completamente l'invio di dati all'azienda è necessario possedere permessi di root sul dispositivo e utilizzare il comando pm uninstall -k --user 0 net.oneplus.odm tramite ADB.

Lo scivolone di OnePlus è quindi solo parzialmente corretto dalle parole di Pei, che lasciano comunque intendere che dei dati saranno raccolti in ogni caso. La raccolta dei dati, più o meno personali, è regolata rigidamente e le modalità con cui OnePlus l'ha portata avanti lasciano aperti molti interrogativi su dove stia il limite.