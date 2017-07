OnePlus 5 nella versione da 6GB di RAM e 64GB di ROM in sconto su TomTop a 409,99

Il noto portale di vendite online, TomTop, ha da poco messo in vendita il nuovo OnePlus 5 con un forte sconto rispetto al suo prezzo i vendita grazie all'uso di un coupon promozionale da aggiungere in fase di acquisto. In Questo caso il nuovo OnePlus 5 nella versione da 6GB di RAM e da 64GB di memoria interna potrà essere acquistato direttamente a questa pagina aggiungendo il codice promozionale 1LCXPZ0076 che permetterà di scontare di 30€ lo smartphone e dunque ottenerlo ad un prezzo di soli 409,99€.

Sappiamo come il nuovo OnePlus 5 sia stato presentato proprio poche settimane fa e come risulti essere il nuovo top di gamma dell'azienda cinese con specifiche tecniche pronte a concorrere con i più blasonati Galaxy S8 e S8+ di Samsung o gli iPhone 7 Plus di Apple per citarne alcuni. Il OnePlus 5 possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 7,25 mm che lo rendono sicuramente bello da vedere e ergonomico da utilizzare.

A livello hardware vede la presenza del nuovo Snapdragon 835 coadiuvato da 6GB di RAM. Per il resto lo smartphone possiede un display Optic AMOLED da 5.5 pollici quindi uno storage interno da 64GB non espandibili ed un comparto multimediale di primissimo ordine con doppio sensore al posteriore costituito da una cam classica da 20MP ed una in teleobiettivo da 16MP rispettivamente con apertura focale da f/1.7 e f/2.6. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di una batteria da 3.300 mAh che grazie anche alla tecnologia Dash Charge permetterà di ottenere la ricarica per un giorno in soli 30 minuti.

In questo caso dunque per un periodo limitato OnePlus 5 viene venduto su TomTop a questa pagina ad un prezzo di soli 409,99€ che potrà essere ottenuto aggiungendo in fase di acquisto il codice promozionale 1LCXPZ0076.