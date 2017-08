Leagoo T5, in super-promozione a 79,99 dollari su GearBest (solo 5 al giorno)

Leagoo T5 viene venduto solitamente ad un prezzo di listino di 149 dollari, tuttavia grazie ad una nuova iniziativa del produttore insieme a GearBest può essere acquistato a 79,99 dollari. Non sarà però un'impresa semplice: a partire dal 14 fino al 19 agosto solo cinque Leagoo T5 al giorno (le prime vendute a partire dalle 9:00 UTC, dalle 11 da noi) verranno proposti a quel prezzo, mentre fino al 21 agosto le prime 1000 unità verranno posizionate a 129,99 dollari. Terminata la fase promozionale il prezzo tornerà a 149,99 dollari: per acquistare Leagoo T5 su GearBest clicca qui.

Al momento in cui scriviamo Leagoo T5 è disponibile a 110,02 Euro per la variante color Champagne e per la versione Black (i prezzi possono variare). Si tratta di uno smartphone dalle buone doti tecniche: il display, prodotto da Sharp, è da 5,5 pollici a risoluzione Full HD ed è protetto da una lastra di Gorilla Glass 4. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek MT6750T octa-core da 1,5GHz supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato espandibile. Le memorie sono tutte progettate da Samsung, mentre lato software troviamo Android 7.0 Nougat.

Leagoo T5 utilizza due fotocamere per il posteriore: la principale ha un sensore da 13 megapixel, mentre la secondaria un modulo da 5 megapixel. Sulla parte frontale troviamo invece un'unità da 13 megapixel. I moduli sono realizzati da Sony, e fanno affidamento ad obiettivi f/2.0 con cinque elementi. Sia i moduli posteriori che quello anteriore possono fare affidamento a flash LED dedicati. Lo smartphone è compatibile con le reti 4G LTE e vanta anche il supporto per la banda 800 MHz. Nessun problema, quindi, con gli operatori telefonici italiani!

A concludere la lista delle specifiche tecniche troviamo una batteria non rimovibile da 3.000 mAh con ricarica rapida, mentre nella dotazione originale non manca una custodia in silicone per proteggere il dispositivo da urti, graffi e cadute. Nonostante il prezzo decisamente abbordabile, Leagoo T5 utilizza una scocca in alluminio unibody spessa solamente 7,9 millimetri. Non manca infine un lettore di impronte posizionato comodamente sulla parte frontale che consente, stando ai dati rilasciati dal produttore, di leggere l'impronta a 360° in solamente 0,1 secondi.

Puoi trovare maggiori informazioni su Leagoo T5 qui, su GearBest.