Il nuovo Leagoo T5 in preordine con uno sconto di oltre 70$ solo per pochi giorni

Il nuovo Leagoo T5 è sempre più vicino alla commercializzazione e con esso eco che l'azienda cinese ha deciso di promuoverlo solo per alcuni giorni con uno sconto di oltre 70$ rispetto al suo prezzo di listino. Un device decisamente interessante che si pone in una fascia di prezzo bassa ma che allo stesso tempo cerca di battere la concorrenza ponendo componenti importanti tali da battere in un confronto diretto il più blasonato Xiaomi Redmi Note 4.

LEAGOO T5 Redmi Note 4 Display 5.5 inch,FHD, SHARP display, Corning Gorilla Glass 4 5.5 inch, FHD CPU 8-core 8-core RAM SAMSUNG 4GB 4GB ROM SAMSUNG 64GB 64GB Rear Camera SONY 13MP+ OV 5MP 13.0MP Front Camera OV 13MP 5.0MP Fingerprint ID Front Mounted Back VoLTE Support Support CNC Metal Body Yes Yes Battery 3000mAH LG 4100mAh Quick Charge 5V2A 5V2A Price $129.99 ($199.99 - $70) $167.99

In questo caso la promozione realizzata da Leagoo per il suo nuovo T5 prevede la messa in preordine per soli 100 unità nei giorni dal 17 luglio al 23 luglio al prezzo di soli 129.99$ con uno sconto dunque di ben 70$ rispetto al prezzo di listino. Non solo perché chi non riuscirà a rientrare nei primi 100 utenti potrà preordinare comunque il Leagoo T5, sempre in questi giorni, ad un prezzo di 149.99$ con uno sconto di ben 50$. Per tutti gli utenti che lo preordineranno in questi giorni di promozione sarà possibile ottenere in regalo una custodia ed un paio di cuffie in regalo.

Il nuovo Leagoo T5 è caratterizzato da un comparto multimediale rilevante grazie alla presenza di una cam Sony a doppio sensore con cam principale da 13MP e cam secondaria da 5MP. Le aspettative sono decisamente elevate visto che i sensori risultano possedere un'apertura focale da f/2.0 con un autofocus capace di mettere a fuoco in soli 0.1 secondi.

Oltretutto Leagoo si è concentrata anche sui selfie che potranno risultare interessanti grazie alla presenza di una cam anteriore da 13MP capace di catturare tanta luce permettendo scatti luminosi anche in assenza di luce.

Da non sottovalutare a livello hardware la presenza di un processore MediaTek MT6750T Octa-Core che permetterà grazie anche a 4GB di RAM di ottenere risultati più che soddisfacenti durante sessioni di gioco o di lavoro impegnative mantenendo molteplici applicazioni in multitasking.

Il display del nuovo Leagoo T5 è un'unità Sharp da 5.5 pollici IPS in risoluzione Full HD e protetta da un pannello in Gorilla Glass 4. Un display che possiede ben 400 ppi e che grazie alla rifinitura da 2.5D riesce a donare un aspetto premium che di certo non può essere sottovalutato nell'acquisto dello stesso. Oltretutto grazie alle ultime tecnologie il pannello permette di superare un angolo di visione di 178 gradi che dunque permetterà di visionare i contenuti multimediali in ogni situazione.

Il nuovo Legoo T5 possiede poi un corpo completamente in alluminio con uno spessore di soli 7.9 millimetri che contengono comunque una batteria da 3000 mAh prodotta da LG e capace di supportare la ricarica veloce. Oltretutto l'azienda dichiara consumi ridotti grazie all'ottimizzazione del software e del processore con possibilità di raggiungere addirittura le 20 ore continuative di chiamate o le 36 ore di utilizzo quotidiano.

Connettività du ultima generazione con la presenza di un modulo per il supporto alla rete LTE 4G di cat. 6 che permetterà agli utenti di utilizzare il device in tutto il mondo con un download da 300 Mbps.

Infine presente anche un sensore per le impronte digitali nella parte anteriore che potrà sbloccare lo smartphone in modo sicuro ma anche altrettanto velocemente.