HTC U11 supera iPhone 7 Plus: è lo smartphone più veloce su AnTuTu

Come ogni mese AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone più performanti relativamente al proprio tool di benchmark, e per la prima volta dal suo rilascio iPhone 7 Plus lascia la prima posizione. Ad occuparla è adesso HTC U11 con il suo processore Qualcomm Snapdragon 835 che, evidentemente, viene sfruttato fino all'ultimo transistor per superare non solo la concorrenza che fa uso della stessa piattaforma, ma anche il melafonino di Apple.

HTC U11 è l'ultimo top di gamma dello sfortunato (in termini commerciali) colosso taiwanese e nel punteggio complessivo del benchmark ha superato iPhone 7 Plus totalizzando un valore pari a 180.079. Il telefono di Apple si è fermato a 174.299 punti, mentre il secondo dispositivo con Snapdragon 835, Xiaomi Mi 6, ha raggiunto la terza posizione con un punteggio di 172.494. La lotta al podio è serrata, con le posizioni successive occupate dai nuovi Galaxy S8 e S8+.

Qualcomm Snapdragon 835 utilizza un'architettura proprietaria del colosso americano basata su due CPU: entrambe utilizzano la stessa architettura Kryo 280, quella principale con frequenza operativa da 2.45 GHz, quella secondaria è invece in configurazione "risparmio energetico" con una frequenza operativa di 1.9 GHz. La Mobile Platform (così la chiama Qualcomm) si completa con una GPU Adreno 540, anch'essa proprietaria, di ultima generazione.

Il sorpasso di uno smartphone Android nei confronti di iPhone 7, che ha da sempre occupato la prima posizione con evidenti margini, sorprende anche gli stessi portavoce di AnTuTu che, nel post ufficiale, scrivono: "È sorprendente che gli smartphone Android abbiano superato nei punteggi i terminali iOS. Nonostante il sorpasso sia principalmente dovuto all'aggiornamento alla nuova versione di iOS, è innegabile che gli smartphone Android stanno diventando sempre più potenti".

AnTuTu fa riferimento proprio all'arrivo dei primi smartphone con processore Snapdragon 835, che su questo specifico test riescono a sfoderare risultati in linea con gli ultimi iPhone 7. Ma di fronte a questi risultati sorgono alcune domande: a che serve tutta questa potenza sugli smartphone? Riescono davvero a sfruttarla negli incarichi di tutti i giorni? Può un benchmark, sebbene completo come AnTuTu, stabilire la bontà di uno smartphone, o delinearne le performance vere e proprie?

