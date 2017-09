HOMTOM S8 segna un nuovo record: in vendita a partire da 139. Il prezzo più basso di sempre

HOMTOM S8 è lo smartphone borderless dell'azienda cinese capace di tenere il passo, esteticamente parlando, del Samsung Galaxy S8. Il device possiede, infatti, un aspetto estetico simile al top di gamma di Samsung con un display che riduce al massimo le cornici permettendo agli utenti di ottenere il massimo delle prestazioni visive con i vari contenuti multimediali. Lo smartphone è stato messo in pre ordine a fine agosto ed ha subito ottenuto grande successo e non solo per il suo design ma anche per le sue specifiche tecniche.

A livello tecnico le specifiche del nuovo HOMTOM S8 sono quelle di possedere un display da 5.7 pollici in risoluzione HD+ ossia da 1440x720 pixel ed un aspect ratio 18:9 che tanto va di moda in questo momento. Per quanto riguarda il processore lo smartphone possiede un MediaTek MT6750T Octa-Core con clock da 1.5GHz e coadiuvato da 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB che potranno comunque essere espansi con una MicroSD fino a 128GB.

A livello multimediale il nuovo HOMTOM S8 possiede una fotocamera a doppio sensore al posteriore con sensori doppi da 16MP+5MP ed una fotocamera anteriore da 13MP. Per il resto Il device possiede ogni tipo di connettività dal GPS all'OTG, passando anche per il Bluetooth 4.0 e la Radio FM. La batteria è invece da 3.400 mAh e supporta la ricarica rapida permettendo ottime autonomie soprattutto grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat praticamente in versione stock.

Il nuovo HOMTOM S8 è disponibile dunque solo per un periodo limitato su AliExpress a partire da un prezzo di 139€ direttamente a questa pagina. Invece se volete alcune nuove informazioni in merito allo smartphone come anche al produttore potete andare sul portale dell'azienda cinese, seguire la sua pagina di Facebook oppure la pagina su Twitter.