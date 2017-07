Blackview festeggia Amazon Prime Day 2017 con sconti incredibili per tre diversi modelli

Amazon Prime Day 2017 è la festa del colosso delle vendite online di Jeff Bezos che per l'intera giornata del prossimo 11 luglio permetterà a tutti gli utenti iscritti al proprio servizio Prime di usufruire di forti sconti su una selezione di prodotti presenti nel catalogo. In questo caso anche Blackview, l'azienda cinese famosa per la realizzazione di smartphone "rugged" ossia fortemente resistenti agli urti e alle cadute come anche all'acqua e alla polvere, ha deciso di partecipare attivamente alla festa proponendo forti sconti per tre dei suoi smartphone durante tre diversi momenti della giornata.

Innanzitutto partiamo con il top di gamma dell'azienda ossia il Blackview BV7000 Pro. Lo smartphone possiede un corpo rivestito completamente di alluminio rinforzato con degli inserti in gomma che permettono di utilizzarlo anche in condizioni estreme. Il dispositivo possiede un display da 5 pollici SHARP con risoluzione Full HD ossia 1920x1080 pixel e protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Al suo interno presente un processore MediaTek MT6750 con clock da 1.5GHz aiutato da ben 4GB di RAM e da uno storage interno di 64GB. Da non sottovalutare il comparto multimediale con una fotocamera al posteriore da 13 MP per realizzare scatti di qualità grazie anche all'apertura focale f/2.0 che riesce a catturare maggiore luce. Per i selfie presente una fotocamera anteriore da 8 MP. Infine la batteria con il quale viene equipaggiato che risulta da 3.500 mAh e che grazie alla presenza di Android 7.0 Nougat garantirà ottime autonomie.

Il Blackview BV7000 Pro verrà scontato dalle ore 8.45 alle ore 14.45 nella giornata dell'11 luglio 2017 ad un prezzo di 183.99€.

Blackview sconta anche il suo BV6000S, secondo smartphone ultra resistente con specifiche tecniche inferiore al fratello maggiore ma sempre interessanti soprattutto per il prezzo a cui viene scontato durante il Prime Day 2017. In questo caso il Blackview BV6000S possiede un display da 4.7 pollici in risoluzione HD ossia 1280x720 pixel. Il processore che muove lo smartphone è il MediaTek Quad-Core MT6737T con clock da 1.5GHz coadiuvato da 2GB di RAM e da 16GB di memoria interna. Interessante la presenza del modulo NFC e delle funzionalità OTG oltre alla classica connettività con GPS/GLONASS. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 8MP ed una all'anteriore da 2MP. Batteria decisamente importante da 4.5000 mAh.

Il Blackview BV6000S verrà scontato dalle ore 7.10 alle ore 13.10 nella giornata dell'11 luglio 2017 ad un prezzo di 127.99€.

Infine l'ultimo smartphone che l'azienda cinese ha deciso di scontare nella giornata del 10 luglio su Amazon è il Blackview P2. Uno smartphone di nuova generazione che fa della batteria e dell'aspetto estetico di certo un pregio non indifferente soprattutto al prezzo a cui viene venduto. In questo caso le specifiche del nuovo Blackview P2 sono un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD ossia di 1920x1080 pixel capace di rendere efficace qualsiasi contenuto multimediale. A livello hardware l'azienda ha optato per un processore MediaTek MT6750T con clock da 1.5GHz quindi 4GB di RAM ed uno storage interno di 64GB. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 13MP con sensore Samsung mentre all'anteriore presente una cam da 8MP con funzionalità per scattare selfie di ottima fattura. Come detto è la batteria il punto forte del device con una 6.000 mAh che permetterà di ottenere forti autonomie in tutte le condizioni e soprattutto con la possibilità di ricaricare da 0 a 100% in sole due ore.

Il Blackview P2 verrà scontato dalle ore 18.00 alle ore 23.45 nella giornata del 10 luglio 2017 ad un prezzo di 159.99€.