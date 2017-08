Blackview BV4000: nessuna pioggia impedirà l'utilizzo del nuovo smartphone dell'azienda

Blackview BV4000 è il nuovo smartphone "rugged" dell'azienda cinese capace di reggere il confronto anche della pioggia pesante che sicuramente nei prossimi mesi, con l'avvento dell'autunno, giungerà anche in Italia. Ecco allora che uno smartphone con certificazione IP68 non potrà fare altro che comodo a tutti gli utenti che si trovano spesso all'aperto e che dunque si vedono obbligati ad utilizzare sporadicamente il proprio smartphone per non rovinarlo con l'acqua. In questo caso il nuovo Blackview BV4000 potrà risolvere molti di questi problemi grazie alla sua scheda tecnica davvero interessante.

Lo smartphone dell'azienda cinese si propone agli utenti come il telefono sì robusto ma anche e soprattutto bello da vedere. In questo caso il BV4000 di Blackview possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con degli inserti in gomma ultra resistente capaci di proteggere il device da urti o cadute improvvise. A livello tecnico possiede un pannello HD da 4.7 pollici protetto da un Gorilla Glass 3. Ad alimentare lo smartphone ci pensa un processore MediaTek MT6580A con clock da 1.3GHz coadiuvato da 1GB di RAM e da 8GB di memoria interna.

A livello multimediale, seppure il device non sia votato proprio per questo, è presente una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 8MP+2MP e capaci a detta dell'azienda di realizzare scatti di qualità. Batteria da ben 3.680 mAh capace di garantire ottime autonomie soprattutto con la presenza di Android 7.0 Nougat come sistema operativo. Da non dimenticare anche la presenza di un sistema di Dual SIM come anche la presenza di GPS e OTG.

Ricordiamo che in Cina ricorre il San Valentino e per questo l'azienda cinese ha voluto permettere agli utenti fino al 1 settembre di acquistare tutti i prodotti dell'azienda con degli sconti interessanti raccolti direttamente in questa pagina con ogni tipo di informazione.