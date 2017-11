Anche Ulefone parteciperà al Global Shopping Festival dell'11 novembre con forti sconti

La febbre per il Singles' Day sta aumentando di ora in ora in Cina ma anche negli altri paesi. Il prossimo 11 novembre si festeggerà la giornata del Single che nel paese asiatico è sinonimo di forti promozioni nei negozi online e non solo. Ecco che anche Ulefone, azienda ormai conosciuta per la realizzazione di smartphone di ultima generazione, è pronta a partecipare al Global Shopping Festival mettendo in forte sconto alcuni dei suoi più importanti device. Vediamo dunque quali saranno gli smartphone messi in promozione dall'azienda cinese.

Per cominciare, sarà possibile ottenere il nuovo Ulefone MIX, dispositivo con display borderless per soli 124.69€. Dotato di un rapporto ottimale tra schermo e corpo, il MIX offre un'esperienza di visione più ampia ed immersiva rispetto ad un device con il classico form factor. Oltre al design premium il MIX possiede anche un comparto interessante con un processore Octa-Core MT6750T, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna espandibile fino a 256GB ed una batteria da 3300 mAh. Oltretutto abbiamo visto che è in arrivo un'altra versione del MIX che prenderà il nome di Ulefone MIX 2 e sarà in grado di raggiungere il form factor a 18: 9 con un prezzo speciale di 174€.

Interessante anche le offerte i due device Ulefone T1 e T1 Premium Edition. I due smartphone potenti e belli esteticamente parlando vedono solo differenze nel taglio della memoria ed una diversa colorazione mentre per entrambi vi è la presenza del potente processore MediaTek Helio P25 Octa-Core. Presenti anche 6 GB di RAM quindi un comparto multimediale con fotocamera al posteriore doppia da 16MP+5MP mentre per l'anteriore si parla di 13MP con softlight. I prezzi parliamo per Ulefone T1, che ricordiamo possiede 64GB di memoria interna, di una disponibilità pari a 178.45€ mentre per Ulefone T1 Premium Edition con 128GB di memoria interna ed il colore rosso e blu un prezzo di 243.35€.

Per coloro che amano l'aria aperta ecco il robusto Ulefone Armor 2 senza dubbio l'opzione migliore con un grado di protezione contro la polvere e l'acqua con certificazione IP68. Non solo perché vi è anche un processore Octa-Core di MediaTek ossia Helio P25, 6GB di RAM, 64GB di ROM, una fotocamera al posteriore principale da 16MP ed una da 13MP per i selfie ed una batteria da 4.700 mAh. Ulefone Armor 2 viene venduto ad un prezzo di 206.85€.

Tante altre offerte nella pagina del Global Shopping Festival di Ulefone dove è possibile trovare anche offerte su entry level come il dual camera Ulefone S8 Pro e S7 venduti rispettivamente ad un prezzo di 68.50€ e 58.99€. Per qualsiasi informazione ma anche per trovare ulteriori smartphone Ulefone basterà andare alla pagina ufficiale del Global Festival Shopping qui.