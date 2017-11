Chuwi presenta il nuovo SurBook Mini: ecco il 2-in-1 dell'azienda cinese

Chuwi, azienda famosa sul mercato dei dispositivi mobile ma non solo, ha presentato il suo nuovo SurBook Mini: un 2-in-1 che condivide con il SurBook - il fratello maggiore - lo stesso processore ossia Intel Celeron N3450 (Apollo Lake) con un clock a 2.2GHz Quad-Core. E' un prodotto che in qualche modo fa il verso a quel Surface Mini tanto chiacchierato ma mai arrivato realmente sul mercato.

Quali le differenze con il SurBook? Innanzitutto partiamo dalle dimensioni che vedono un pannello con diagonale da 10.8 pollici in risoluzione Full HD dalla risoluzione di 1920x1080 pixel e 450 nits di luminosità e rapporto di forma 3:2. Il corpo del device possiede una lunghezza di 268.87 mm per una larghezza di 183.98 mm con uno spessore di 8.7 mm ed il tutto per un peso di 780 grammi. Il telaio del Chuwi è realizzato in alluminio con una finitura satinata ed è caratterizzato da una kickstand in lega di magnesio sul retro capace di posizionarlo al meglio durante le sessioni di lavoro con un angolo che può raggiungere anche i 125 gradi.

Tornando al suo hardware il nuovo Chuwi SurBook Mini possiede, in aiuto al processore, 4GB di RAM DDR3 che possono risultare adatte per una produttività di tipo leggero come elaborazione di testi ma anche navigazione su web o per la visione di qualche contenuto multimediale. Lo spazio di archiviazione è di 64GB che potrà comunque essere espanso fino a 128GB. Per quanto concerne invece la batteria parliamo in questo caso di una capacità pari a 27.38 Wh capace di garantire all'utente un'autonomia di almeno 3.9 ore in riproduzione video, 7.5 ore in riproduzione musicale ma anche 3.1 ore in riproduzione video in streaming e 3.3 ore con navigazione sotto Wi-Fi all'80% di luminosità.

Interessante anche la situazione delle porte presenti sul dispositivo. Parliamo di 2 USB-A di tipo 3.0 ma anche di una porta USB Type-C e del jack da 3.5mm per le cuffie. Non solo perché è presente anche la porta per l'espansione della memoria con scheda MICRO TF e sulla parte superiore il pulsante di accensione e spegnimento oltre al bilanciere del volume. Il prezzo di vendita del nuovo Chuwi è stato fissato a 259 dollari e su Gearbest sarà messo in prevendita a partire dal 13 novembre fino al 20 dello stesso mese.

Interessante anche la volontà dell'azienda di proporre un nuovo suo dispositivo sempre 2-in-1 denominato CoreBook sul portale Indiegogo per realizzare una campagna di crowfounding. Sul dispositivo si hanno già alcune informazioni tecniche come anche alcuni dettagli per quanto riguarda il design. La campagna sarà attiva dal prossimo 15 novembre e non si conosce ancora il prezzo al quale verrà venduto ma quello che è certo è la ricezione di uno sconto di 50 dollari a tutti coloro i quali si iscriveranno alla newsletter a questa pagina. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la pagina ufficiale di Chuwi come anche quella su Facebook.