Non è mai tardi per pensare a un SSD: ecco le proposte Amazon da 500GB più convenienti

Non è mai tardi per pensare a un SSD. Se avete un PC con hard disk meccanico è sempre il momento giusto per passare a un Solid State Drive, approfittando delle numerose offerte che il mercato offre. Su Amazon, ad esempio, intorno ai 150 Euro troviamo due modelli molto apprezzati marchiati Samsung e Crucial, entrambi da 500GB.

Esistono anche alcune opzioni per quanto riguarda il form factor, come ad esempio quelle della serie MX300 già riportata in precedenza. Sono SSD identici, ma realizzati con form factor M.2, presente ormai diffusamente nelle schede madri. Vi proponiamo i tagli da 275GB (sotto i 100 Euro!) e quello da 525GB, intorno ai 175 Euro.

I modelli riportati sono tutti SATA 6Gbps, quindi con velocità teoriche fino ai 500-550MB/s circa in lettura e scrittura. Per andare oltre servono quelli PCIe, che però salgono di prezzo e ve li proporremo non appena ci saranno offerte disponibili.