NVIDIA mostra i primi schermi G-Sync 4K e con tecnologia HDR

Tra le novità annunciate da NVIDIA nell'edizione 2017 del CES di Las Vegas troviamo anche i primi display con tecnologia G-Sync ad essere caratterizzati da una risoluzione di 4K e dal supporto alla tecnologia HDR, Hugh Dynamic Range. Si tratta di schermi, Asus ROG Swift PG27UQ e Acer Predator XB272-HDR, indicati ai videogiocatori più appassionati, capaci di una risoluzione verticale massima di 144 Hz

Entrambi i modelli sono stati sviluppati in collaborazione con NVIDIA, che ha coinvolto in questo l'azienda produttrice di pannelli display AUOptronics. Il risultato finale è quello di prodotti in grado di assicurare una risposta in termini di contrasto e fedeltà dei colori riprodotti nettamente migliori rispetto ai tradizionali monitor SDR di pari risoluzione.

Al CES abbiamo avuto modo di vedere all'opera uno di questi schermi, a confronto con quello che NVIDIA ha definito essere il miglior schermo 4K SDR con supporto G-Sync attualmente disponibile in commercio. Il confronto è per molti versi impietoso: la differenza qualitativa a favore del prodotto con supporto HDR, con scene caratterizzate da forti contrasti, è netta e chiaramente apprezzabile da chiunque. I colori sono ben più realistici e vivi, mentre il contrasto tra zone fortemente illuminate e quelle più buie diventa molto più netto. Dopo aver visto in funzione un pannello HDR, in generale, è difficile ritornare ad uno schermo SDR ed accontentarsi di quanto quest'ultimo è in grado di offrire.

I due schermi giungeranno in commercio nel corso del secondo trimestre 2017, a prezzi che non sono stati ancora annunciati ufficialmente ma che viste le caratteristiche non ci attendiamo essere particolarmente contenuti. Al momento attuale uno schermo G-Sync 4K di tipo SDR, con diagonale comparabile ai due nuovi prodotti annunciati, viene proposto a circa 900 dollari in nord America pertanto è ipotizzabile che gli schermi 4K HDR avranno listini almeno simili se non superiori.