Ultrabook con Windows 10 e processore Intel a soli 202,95 euro su TomTop

Probabilmente non sarà curato come i capisaldi del settore, ma un ultra-book a 202,95 euro è un grosso affare! Stiamo parlando del modello PiPO W9PRO con Windows 10 e processore Intel Atom X5-Z8350 basato sulla piattaforma Cherry Trail a basso consumo energetico. Caratterizzato da una potenza soddisfacente mista ad un'elevata efficienza energetica, la CPU viene supportata da un comparto memorie composto da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di storage su eMMC.

PiPO W9PRO utilizza un display LCD IPS ad elevati angoli di visione da 14,4 pollici a risoluzione Full HD (1920x1200 pixel), con la parte grafica gestita da una GPU Intel Graphics di ottava generazione integrata, come spesso avviene nella categoria degli ultrabook. Il tutto contornato da una scocca di dimensioni particolarmente ridotte, con uno spessore di 2 centimetri e un peso dichiarato di 1,4 chilogrammi per la massima trasportabilità e l'uso in mobilità.

La batteria integrata è da 10.000 mAh, e dovrebbe consentire stando ai dati rilasciati dal produttore un'autonomia dalle 6 alle 8 ore. Sul lato connettività troviamo Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, due porte USB (una 3.0), jack per le cuffie, slot per schede di memoria SD e connettore per l'alimentazione della batteria. È presente anche una webcam da 2 MP, con la dotazione, piuttosto essenziale, che prevede un alimentatore per la ricarica della battera e il manuale utente.

Con un prezzo attuale di 200 euro per PiPO W9PRO c'è ben poco da fare gli schizzinosi. Si tratta di un ottimo prezzo per un prodotto che non è di certo un top di gamma e non ha la stessa attenzione ai dettagli, ma dispone di caratteristiche molto interessanti abbinate ad una buona esperienza d'uso in mobilità. Si rivolge al professionista sempre in mobilità, ma anche al consumatore interessato alla multimedialità e alla produttività di base.

