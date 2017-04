HP Omen 17: display da 17,3 pollici, Core i7-7700HQ, GeForce GTX 1070 e 16GB di RAM con 300 Euro di sconto su Amazon

Il computer portatile HP Omen 17 aggiornato con le ultime tecnologie Intel Core i7 di settima generazione è attualmente reperibile su Amazon al prezzo di 1.647,99 Euro. Si tratta di un costo molto elevato in assoluto, ma per una macchina da gioco di questo livello si possono raggiungere cifre ben più elevate. Nello specifico il modello HP Omen 17-W203NL integra 16 GB di memoria RAM, una GPU NVIDIA GeForce GTX 1070A con 8GB di RAM dedicata e un display LCD IPS da ben 17,3 pollici a risoluzione Full HD con tecnologie G-Sync. Sul fronte storage troviamo un SSD PCIe NVMe da 256 GB con il form factor M.2 e un HDD da 1TB per l'archiviazione di massa.

