Amazon: portatile da gaming Asus ROG con SSD, 16GB RAM, Geforce GTX 1060 Intel i7-7700HQ scontato del 21%

Siamo soliti tenere d'occhio le offerte Amazon riguardanti i PC portatili, poiché spesso di possono fare dei veri affari. E' capitato di segnalare ottimi PC da lavoro, altri abbastanza economici ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo, altri ancora posizionati su una fascia di prezzo elevata ma comunque interessanti per la componentistica adottata. Proprio in questa categoria si colloca il notebook da gaming che segnaliamo oggi, ovvero il modello ASUS ROG GL502VM-FY200T.

I contenuti in gioco sono davvero interessanti: oltre al display IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 pixel retroilluminato a LED, spicca l'adozione di una CPU di Core i7 di recente generazione (i7-7700HQ, 2.8 GHz), ben 16GB di memoria, scheda grafica nVidia Geforce GTX 1060 con 6 GB di memoria dedicata, SSD da 128GB e anche unità HDD ibrida da 1TB. La tastiera è retroilluminata, mentre il peso è di circa 2,2Kg. Un sistema di questo tipo non serve solo a giocare, ma si presta anche ad utilizzi molto gravosi per chi lavora con la post-produzione di immagini, video e musica, poiché la dotazione hardware è veramente di prima classe e votata alle prestazioni.

Oggi lo si trova in offerta a soli 1296,93 Euro, che è davvero un prezzo interessante per quello che offre. Normalmente lo si trovava in vendita ad almeno 200 Euro in più.

In offerta anche il modello ASUS ROG GL753VE-GC004T. Processore, dotazione RAM e SSD/HDD identici, con la differenza però che il display è da 17,3 pollici sempre full HD e la scheda video nVidia Geforce GTX 1050Ti con 4 GB, meno performante rispetto a quella del modello precedente ma è anche vero che il prezzo scende a 1132,01 Euro.