SteelSeries riprogetta i mouse Rival e Sensei con un nuovo sensore esclusivo

SteelSeries ha annunciato un aggiornamento della sua linea di mouse da gioco consistente nei nuovi Rival 310 e Sensei 310. I due nuovi mouse non solo presentano un nuovo design ma, soprattutto, includono il sensore ottico TrueMove 3 basato sul Pixart 3360, il punto di riferimento per quanto riguarda i sensori per i mouse ad elevate prestazioni.

Questo sensore si caratterizza per una sensibilità massima di 3500 CPI (Counts Per Inch - Campionamenti per Pollice). Certo, andare a verificare quali possono essere le differenze tangibili rispetto a un sensore più a buon mercato è particolarmente difficile ma, come confermano i tecnici di SteelSeries, solitamente più elevato è il settaggio in termini di CPI e più probabilità ci sono che il sensore del mouse presenti qualche problema.

Sono prestazioni difficilmente testabili senza apparecchiature molto complesse, inoltre apparentemente disporre di periferiche con sensibilità così alta è inutile nella stragrande maggioranza delle situazioni di gioco. Ma, secondo SteelSeries, alcune precedenti implementazioni del Pixart 3360 introducevano dei ritardi nel tentativo di contenere il jitter quando operavano oltre i 2100 CPI, mentre TrueMove 3 si comporta in maniera perfetta, e continua a mantenere il tracciamento 1:1 come dice SteelSeries, fino a 3500 CPI.

Rival 310

Con mouse jitter si intendono quelle irregolarità che il mouse riproduce, ad esempio, per la presenza di polvere sulla superficie, per un'imprecisione intrinseca del sensore o per via del degrado delle componenti o, ancora, per qualche tipo di problematica nelle comunicazioni tra periferica e computer. Se si disegna una linea in un editor di immagini, quindi, in caso di presenza di mouse jitter questa sarà irregolare e "tremolante".

Problemi che SteelSeries considera superati grazie alla partnership con Pixart, che le ha consentito di personalizzare un SROM che tiene conto del possibile insorgere di ritardi per via della riduzione del jitter.

Sensei 310

Ma non è l'unica novità, perché SteelSeries ha rivisto anche il design e l'ergonomia dei due mouse. Abbiamo, infatti, una nuova struttura in plastica opaca, dotata oltretutto di impugnature laterali in silicone. I due mouse sono leggermente più piccoli e più leggeri rispetto alle soluzioni che li hanno preceduti, con 88 grammi per quanto riguarda Rival 310 e 92 per Sensei 310.

Sono dotati di switch Omron e di retroilluminazione RGB regolabile. Rival 310 è indirizzato esclusivamente ai giocatori destrorsi, mentre Sensei 310 ha una forma ambidestra. Per il momento si possono acquistare esclusivamente dallo store SteelSeries al prezzo di 69,99 €.