Sconti su 4 prodotti dodocool grazie ai nostri coupon, anche su auricolari davvero imperdibili!

Che dire? Le offerte già buone di dodocool sono ulteriormente interessanti grazie ai nostri coupon, come sui tre prodotti che oggi vi proponiamo. Il primo è un cavo dati/ricarica con un desing davvero particolare: il connettore magnetico con attacco micro USB può rimanere sempre collegato al telefono o al tablet (senza così rovinare il connettore), così potrà essere avvicinato all'estremità del cavo, magnetico a sua volta, per la ricarica o trasferimento dati. Presente anche un led per segnalare l'attività di ricarica. Si passa dai 10,99 Euro normali ai 6,99 Euro con il coupon XTSGITYN.

Il secondo prodotto può risolvere ben più di un problema ai possessori di Apple Earpods: tre coppie di gusci in silicone offrono contemporaneamente un migliore grip (non tutti i padiglioni auricolari sono uguali e qualcuno li perde più facilmente di altri), ma anche un maggiore isolamento acustico, con benefici sulla qualità generale della musica o dei podcast ascoltati. Prezzo normale 9,99 Euro, 5,99 Euro con il coupon A54M4KSE.

***

Il terzo prodotto è un altoparlante Bluetooth 2.1 dalle dimensioni davvero contenute, che garantisce fino a 4 ore di autonomia con batteria da 300mAh. Non manca la funzione di microfono incorporato. Si passa dai 12,99 Euro normali ai 9,99 Euro con il coupon 3MH8CR4G.

***

Quarto prodotto e non certo per importanza ecco un paio di auricolari veramente interessanti sotto molti punti di vista. Connettore mini jack placato oro e microfono incorporato con telecomando sul filo, quindi no Bluetooth, ma attenzione alle altre caratteristiche: audio HI-Res con risposta in frequenza 10Hz-45000Hz, nonché particolari inserti in gomma (che si possono anche togliere) per adattarsi anche ai padiglioni auricolari più difficili. Auricolari, insomma, che rimangono in sede anche durante l'attività fisica,persino per chi li perde a causa della propria conformazione anatomica. Si sentono molto bene e si adattano ad ogni conformazione: perché non approfittarne? Per giunta, rispetto ai normali 20,99 Euro, già bassi per quanto offerto, si passa a 8,99 Euro con il coupon SSFWEWP9.

***