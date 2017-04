Pirateria online, condannato a 8 mesi di reclusione il gestore del noto portale filmsenzalimiti.it

Dopo 4 anni si conclude la vicenda che aveva portato al sequestro da parte della Guardia di Finanza di Arezzo del famoso portale di video streaming filmsenzalimiti.it. Era il 2013 quando il sito, tra i più seguiti in Italia con un catalogo di oltre 3.000 titoli, veniva bloccato dalle autorità toscane accusato di aver violato la legge 633/1941 sulla tutela dei diritti d'autore. A quel punto era chiaramente iniziato il processo conclusosi oggi con la sentenza del tribunale di Viterbo.

L'amministratore Delegato di filmsenzalimiti.it è stato dunque condannato ad otto mesi di reclusione e ad esso è stato anche richiesto il pagamento di una multa di 1.720 euro oltre alle spese legali pari a 2.000€ e al risarcimento alla FAPAV (Federazione per la tutela dei contenuti multimediali) che verrà stabilito in sede civile. Una condanna quanto mai esemplare in questo campo che cerca di rimediare all'annoso problema della pirateria online e allo streaming dei contenuti coperti dai diritti d'autore.

“Si tratta di una delle condanne più significative mai ottenute in Italia nei confronti di chi distribuisce illecitamente contenuti audiovisivi sul web - commenta Federico Bagnoli Rossi, segretario generale Fapav - Questa sentenza, nella sua chiarezza, non lascia spazio ad interpretazioni e ribadisce nuovamente in maniera inequivocabile la gravità della pirateria audiovisiva quale reato penale. In un periodo in cui si è molto parlato erroneamente della presunta liceità dei siti pirata, la recente sentenza nei confronti di filmsenzalimiti.it conferma l’assoluta centralità dell’approccio 'follow the money' per il contrasto delle attività criminali su internet, sottolineando l’ingente danno economico che la pirateria causa all’industria audiovisiva".