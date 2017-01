G.SKILL Trident Z, nuovi kit RAM DDR4 per le CPU Kaby Lake

Il celebre produttore di memorie e periferiche da gioco G.SKILL ha annunciato al CES 2017 di Las Vegas nuovi modeli di memoria RAM DDR4 della famiglia Trident Z progettati sulle specifiche dei nuovi processori Intel Core di settima generazione e le schede madri Z270. Con la popolarità che stanno avendo i kit formati da singoli moduli da 8GB (2 x 8GB o 4 x 8GB), i moduli con questa capacità stanno diventando lo standard per i sistemi PC del mercato consumer.

I moduli Trident Z di G.SKILL offrono la capacità abbinandola a frequenze parecchio elevate: i moduli dei kit da 16 GB (2 x 8GB) sono impostati nativamente come DDR4-4266MHz con CL19-19-19-39, mentre i kit da 32 GB (4 x 8GB) offrono le seguenti specifiche tecncihe: DDR4-4133MHz CL19-21-21-41. Grazie alle specifiche dei nuovi processori Intel G.SKILL dichiara di essere riuscita ad aumentare le frequenze operative delle memorie senza aumentare troppo le latenze.

I moduli possono gestire operazioni da 3600MT/s per pin e supportano la tecnologia XMP 2.0 per semplificare l'impostazione dei sub-timing sulle piattaforme compatibili. Inizialmente i moduli di memoria verranno immessi sul mercato con il semplice dissipatore in alluminio, ma solo in seguito arriveranno le versioni con l'illuminazione RGB via LED. La società ha testato i moduli alle massime frequenze con la scheda madre ASUS ROG Maximus IX Formula.

La compatibilità dei nuovi G.SKILL Trident Z è tuttavia prevista con qualsiasi scheda madre compatibile con Kaby Lake che supporta memorie con simili frequenze operative. I nuovi moduli G.SKILL sono già in vendita attraverso il rivenditore Newegg.com ad un prezzo di 249,99 dollari per il kit da 16 GB, e verranno commercializzati presto in altri mercati ed insieme ad altre versioni per Kaby Lake con caratteristiche più abbordabili.